以守為攻新戰術？俄軍砲擊不停 英國警示：基輔恐爆激戰
俄羅斯與烏克蘭29日進行第5輪和平會談後，俄羅斯大幅縮減在烏克蘭首都基輔（Kyiv）以及切爾尼戈夫（Chernihiv）的軍事行動，似乎向烏克蘭釋出善意。不過有英國官方最新戰情指出，俄軍仍持續進行炮擊，並示警「基輔未來幾天恐怕發生激烈戰鬥」。有英國軍情專家分析，目前俄軍正努力克服後勤補給及指揮失準等問題，未來將「以守為攻」，退防至較易鞏固的陣地。
根據英國《天空新聞》報導，英國國防部31日彙整最新戰情指出，隨著戰火進入第36天，俄軍的確撤離了部分部隊，但俄軍也仍堅守在首都基輔的東、西兩側的陣地，未來幾天，基輔城郊地區，可能會發生激戰。
此外，烏克蘭南部陣線的部分，俄軍的重要軍事目標馬力波（Mariupol）持續發生激烈交火，但目前烏軍仍擁有該市的掌控權。
《BBC》引述英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）研究員沃特林（Jack Watling）說法指出，目前俄軍已經調整戰略，將基輔轉變為攻擊的「次要軸心」。因為先前俄軍在向基輔推進時，反讓軍隊暴露在外，烏克蘭軍隊也因此取得反擊機會。
沃特琳表示，目前俄軍正在撤退到更容易防守、鞏固的陣地，但他們將會寄許使用砲擊來防止陣地受到攻擊。而部署在基輔周圍的俄軍也不太可能直接被派往位於烏東地區的頓巴斯（Donbass），因為這會導致他們過於疲倦。
沃特林認為，雖然俄軍在長驅直入烏克蘭時缺乏後勤補助，導致戰事發展難以控制，「但現在指揮和控制能力皆有顯著提升，部隊具備火砲發射的精準協調能力，情況正有所轉變。」沃特林進一步表示，俄軍似乎能掌握士兵所在的位置，了解如何幫俄軍配置好作戰裝備，並提供足夠的後勤援助。