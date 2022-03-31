避險、抗通膨！渣打估美元短線偏強、金價有望衝2200美元

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他進一步分析，美國透過積極升息以打擊通膨將使經濟衰退風險增大，但美國疫情解封鬆綁後商業活動、就業復甦穩健，預期可抵消升息產生的衝擊，而中國大陸可能會繼續放寬財政和信貸政策，政策支持「穩增長」。至於歐洲經貿在地緣衝突中首當其衝，不過，歐盟國家計劃推出新財政支出以達到能源自主以及國防強化，可能部份抵消貨幣緊縮帶來的經濟壓力，預期全球經濟今年將「軟著陸」。
渣打銀行也建議可以4大投資主軸，布局全球股市，包括一、逢低佈局股票美股表現依舊可期：雖然企業盈餘成長動能可能會放緩，但與債券等資產相比，股票仍具有相對吸引力。預估美國經濟復甦力道仍舊穩健，且若是地緣風險進一步上升，美元資產還具有「避險」地位，加上美國大型企業在許多關鍵行業的領導地位，美股後市表現依舊可期。
二、聚焦能源、金融、健護醫療產業。渣打銀行分析，國際油價上漲和債券殖利率上升的背景下，美國、歐洲和中國大陸的能源及金融類股預期將有所表現；此外，美、歐健護醫療相關產業標的也建議納入防禦性配置。
三、中國大陸股票評價面仍具吸引力。渣打銀行認為，中國大陸逐漸放寬其貨幣政策，預期政府將進一步刺激以實現5.5%的GDP成長目標。在地緣政治風險以及其它主要國家貨幣緊縮的背景下，中國大陸政策支持和相對低廉的評價顯得有投資價值，可適度納入資產配置。
四、烏俄衝突強化長線投資主題。渣打銀行表示在地緣政治、油價高漲和能源獨立的緊迫背景下，基礎建設與綠色投資、電動車和水資源短缺將成為關鍵投資領域；同時，烏俄衝突凸顯出網路攻擊可能加劇對於資安的需求，支持網路連線和數據保護的進一步強化，讓通訊技術更廣泛地滲透到各行各業，也將網路安全、物聯網 (IoT)、5G納入長線主題投資的標的中。
至於美元走勢，劉家豪分析，由於美國聯準會貨幣緊縮、美國經濟相對穩健、烏俄衝突帶動避險需求等因素，使美元指數維持高檔，但預估中長期美元將面臨4項壓力，包括避險需求降低、美國實質利差優勢不再、美國經濟領先的幅度縮小、隨著歐元區和中國都將增加刺激措施，資金可能在風險偏好回穩後流出美國，因此，預期美元短線偏強，下半年將轉趨中性。
非美貨幣走勢則相當分歧，渣打銀行看好商品貨幣、人民幣表現，歐元、英鎊、日圓則相對疲軟，其中人民幣趁勢擴大國際影響力，隨著今年元旦「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）正式生效，以及國際貨幣基金組織（IMF）將在今年7月重估特別提款權（SDR）貨幣籃子，人民幣可能獲得更大的權重，預期美元兌人民幣第2季將保持在6.3至6.4區間格局，並有機會在6至12個月測試6.25價位。
在黃金方面，劉家豪說儘管利率走升的環境不利黃金表現，但由於高通膨擔憂、地緣衝突的避險需求及貨幣儲備多元化，各國央行對實物黃金的需求可能會增加，渣打預期未來12個月，黃金價格有機會挑戰每盎司2200美元。