韓版《想見你》來了！主演名單曝光　安孝燮挑戰許光漢

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韓版《想見你》的劇名將定為《A Time Called You》（暫譯：在你的時間裡），並確定請來黃金陣容主演，因Netflix獨家韓劇《社內相親》在全球爆紅的安孝燮飾演男主角「具延准／南時憲」，在Netflix獨家韓劇《黑道律師文森佐》中展現絕佳演技和反轉魅力的全余贇飾演女主角「韓俊熙／權珉周」，因在韓劇《衣袖紅鑲邊》裡飾演腹黑都承旨而在台知名度大增的姜勳則飾演暗戀女主角的「鄭仁圭」。
年代背景將設定在1998年與2023年，劇情描述懷念一年前去世男友的俊熙，宛如命運般回到1998年，遇到與男友長得一模一樣的時憲後發生的穿越浪漫故事，生活在不同時間的他們穿梭於彼此間的世界陷入愛情的深情羅曼史，而鄭仁圭則是發現暗戀的珉周喜歡自己的好友時憲後，在友情和愛情之間產生矛盾。劇中也將展現18歲特有青澀燦爛的友情及愛情，帶來截然不同的「韓式共鳴」。《A Time Called You》上線日期請繼續鎖定後續相關報導，將透過Netflix在全球190個國家上線。
值得一提的是，由安孝燮、金世正主演的《社內相親》即將於4/5（二）播出完結篇，該劇在韓國電視台播出收視亦傳佳績，第10集全韓國收視率為11.6%，首爾首都圈為12.1%，更在Netflix每週更新的全球及各國／地區最受歡迎的Netflix影片非英語類排行榜的 「Netflix Top 10」當中，創下於3/14～3/20一週累積2348萬小時、3/21～3/27一週累積3094萬小時的紀錄，連續兩週蟬聯非英語榜的冠軍，展現該劇在全球無法檔的魅力。原本「始祖鳥」社長安孝燮正與公司職員金世正甜蜜談戀愛，但安的爺爺發現女方真實身份後約金世正見面要兩人結束戀情，安孝燮急欲挽回的趕路途中卻發生車禍，另一方面，富家千金薛仁雅與社長秘書金旻奎的戀情正火熱，但被薛父發現兩人身份地位不搭，這段戀情似乎也將面臨危機，後續劇情如何發展緊揪著觀眾的心，《社內相親》Netflix獨家熱播中。（編輯：楊穎軒）