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韓版《想見你》來了！主演名單曝光　安孝燮挑戰許光漢

▲《社內相親》安孝燮確定演出韓版《想見你》。（圖／Netflix提供）
▲《社內相親》安孝燮確定演出韓版《想見你》。（圖／Netflix提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-01 00:00:00

由安孝燮與金世正主演、連續兩週都獲得Netflix全球非英語類Top10排行榜冠軍的霸總甜寵韓劇 《社內相親》即將於下週二（4/5）迎接完結篇，但粉絲們請別因此失落，因為Netflix 31日隆重宣布將推出亞洲粉絲們引頸期待的《A Time Called You》（暫譯：在你的時間裡），該劇改編自華語劇《想見你》，特有的「台灣青春劇」題材風靡全亞洲也因此讓韓國決定翻拍，亦是第四部改編自華語劇的韓劇。卡司方面確定將由近期大勢韓星《社內相親》安孝燮、《黑道律師文森佐》全余贇、《衣袖紅鑲邊》姜勳聯合主演，《A Time Called You》將透過Netflix在全球190個國家上線，上線日期請繼續鎖定後續相關報導。

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▲安孝燮飾演「具延准／南時憲」，也就是《想見你》許光漢的角色。（圖／Netflix提供）
▲安孝燮飾演「具延准／南時憲」，也就是《想見你》許光漢的角色。（圖／Netflix提供）
締造華語劇潮流新里程碑！繼《敗犬女王》、《命中注定我愛你》、《我可能不會愛你》等華語劇被韓國翻拍之後，Netflix正式宣布確定製作韓版《想見你》。原版《想見你》在台灣播出時不但被網友譽為2019神劇，並奪下金鐘獎戲劇節目獎、戲劇節目編劇獎、節目創新獎以及戲劇節目女主角獎等大獎，再掀華語劇在亞洲的風潮。韓國觀眾與媒體在Netflix上線播出後也持續著迷討論該劇，紛紛稱讚故事鋪陳細膩、演員們一人分飾兩角的演技優秀且OST與情境相襯，獨特的「台灣青春劇」特色因此大受韓國網友的歡迎。

▲全余贇飾演女主角「韓俊熙／權珉周」。（圖／Netflix提供）
▲《想見你》女主角柯佳嬿，韓版由全余贇飾演「韓俊熙／權珉周」。（圖／Netflix提供）
韓版《想見你》的劇名將定為《A Time Called You》（暫譯：在你的時間裡），並確定請來黃金陣容主演，因Netflix獨家韓劇《社內相親》在全球爆紅的安孝燮飾演男主角「具延准／南時憲」，在Netflix獨家韓劇《黑道律師文森佐》中展現絕佳演技和反轉魅力的全余贇飾演女主角「韓俊熙／權珉周」，因在韓劇《衣袖紅鑲邊》裡飾演腹黑都承旨而在台知名度大增的姜勳則飾演暗戀女主角的「鄭仁圭」。

▲姜勳飾演鄭仁圭。（圖／Netflix提供）
▲姜勳飾演鄭仁圭，台版由施柏宇演出。（圖／Netflix提供）
年代背景將設定在1998年與2023年，劇情描述懷念一年前去世男友的俊熙，宛如命運般回到1998年，遇到與男友長得一模一樣的時憲後發生的穿越浪漫故事，生活在不同時間的他們穿梭於彼此間的世界陷入愛情的深情羅曼史，而鄭仁圭則是發現暗戀的珉周喜歡自己的好友時憲後，在友情和愛情之間產生矛盾。劇中也將展現18歲特有青澀燦爛的友情及愛情，帶來截然不同的「韓式共鳴」。《A Time Called You》上線日期請繼續鎖定後續相關報導，將透過Netflix在全球190個國家上線。

值得一提的是，由安孝燮、金世正主演的《社內相親》即將於4/5（二）播出完結篇，該劇在韓國電視台播出收視亦傳佳績，第10集全韓國收視率為11.6%，首爾首都圈為12.1%，更在Netflix每週更新的全球及各國／地區最受歡迎的Netflix影片非英語類排行榜的 「Netflix Top 10」當中，創下於3/14～3/20一週累積2348萬小時、3/21～3/27一週累積3094萬小時的紀錄，連續兩週蟬聯非英語榜的冠軍，展現該劇在全球無法檔的魅力。原本「始祖鳥」社長安孝燮正與公司職員金世正甜蜜談戀愛，但安的爺爺發現女方真實身份後約金世正見面要兩人結束戀情，安孝燮急欲挽回的趕路途中卻發生車禍，另一方面，富家千金薛仁雅與社長秘書金旻奎的戀情正火熱，但被薛父發現兩人身份地位不搭，這段戀情似乎也將面臨危機，後續劇情如何發展緊揪著觀眾的心，《社內相親》Netflix獨家熱播中。（編輯：楊穎軒）

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