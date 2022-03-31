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3因素考量！中信金估台灣央行今年會升息2.5碼

▲中信金控今（31）日召開法說會，並預估美國今年會升息7碼，台灣全年總計會升息2.5碼。（圖／NOWnews）
▲中信金控今（31）日召開法說會，並預估美國今年會升息7碼，台灣全年總計會升息2.5碼。（圖／NOWnews）

記者顏真真/台北報導

2022-03-31 21:34:45

中信金控今（31）日舉行線上法說會，並預估美國今（2022）年會升息7碼，台灣則升息2.5碼，接下來3季將各升息半碼，主要考量輸入性通膨，加上新台幣走弱讓進口物品更貴，加上升息也可減緩房產與資產過度膨脹，今年通膨率預估會比政府預估高，內部估全年會到2.4%，經濟成長率估4%，但因今年國內經濟最大變數是「輸入性通膨」，若進一步惡化，影響到民眾消費能力，也將是台灣今年經濟成長率能否「保4」的重要變數。

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中信金今日也對外說明2021年營運概況及經營績效，去年中信金累計稅後盈餘542.05億元，年成長26.5%，創下歷史新高，稅後股東權益報酬率（ROE）為13.7%，稅後資產報酬率（ROA）為0.79%，每股稅後盈餘（EPS）為2.73元，而中信金控董事會也已決議將發放每股1.25元現金股利。

中信金表示，去年旗下各子公司營運及獲利表現亮眼，中信銀行合併稅後盈餘為297.96億元，年存放業務動能穩健，其中法人放款、房貸及無擔消費貸款成長強勁，整體放款年成長達10.8%。另外，財富管理、法人金融及彩券業務手續費收入成長動能良好，帶動整體手續收入年成長9.2%，其中財富管理業務受益於投資市場熱絡，手續費年成長達17.7%。。

台灣人壽去年合併稅後盈餘為231.31億元，2021年初年度保費收入較2020年成長達19%，業界排名第三；另受益於資本市場熱絡，投資收益亮眼，加上準備金負債成本及避險成本持續下降，台灣人壽全年稅後淨利較去年成長達39.9%。。

同時，中信銀行在去年合併泰國LH Financial Group Public Company Limited（LHFG金融集團）之後，中信金總資產規模已突破新台幣7兆元，中信金董事會也在3月25日決議將發放每股1.25元現金股利。另外，中信金將於今年股東會董事改選時，提名4位獨立董事，其中包含1名女性候選人，期望透過此舉持續強化董事會獨立性及落實性別平等價值。

展望今年，中信金表示，現在處於「三期」的狀態，包括疫情影響的末期、俄烏戰爭影響的中期及主要國家升息的初期，隨著各國陸續開放解封，疫情有機會穩定下來，戰爭與高通膨加速央行升息，即便會影響保險投資處分獲利，但對有利銀行淨利息收入。

中信金內部也預估，美國聯準會今年會升息7碼，第2季至第4季會有不同程度的升息幅度，而台灣央行估今年會升息2.5碼，接下來3季將各升息半碼，內部並估算，美元升7碼、新台幣升2.5碼的話，中信銀全年NIM約7個基本點，淨利息收益約30至35億元左右。

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