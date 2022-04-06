NBA／4年週期的爭冠模式　湖人得到了成果也因此走向衰敗

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James如他自己所說的在「熱火大學」畢業之後，青出於藍。之後用同樣的方式在騎士及湖人都取得了成功。然而這種成功模式也必須付出相對應的代價，這導致他的球隊的爭冠週期變得很短。
2010年-2014年間的4個賽季，熱火拿到2座冠軍；2014-2018年騎士拿到一冠；自2018年James加盟以來，湖人也拿到一座冠軍。在取得成功之後，那些球隊都很快殞落，因為在打造球隊的過程中，他們透支了未來，拿取大量潛力年輕球員或是未來選秀權來換取有經驗的老將，同時球隊的薪資壓力也被推到了極限。大概每四年為一個週期，他的球隊將面臨瓦解。
長期接觸James的Brian Windhorst近期在ESPN節目上重申了這種觀點，「LeBron的職業生涯以4年為一個週期，他讓他的球隊筋疲力盡。我稱之為組織疲勞。這在克里夫蘭第一次發生。他們的選秀權用完了，他們有一群30多歲的人。Shaquille O'Neal接近退役，還有Antawn Jamison等人。」
「隨後他去了邁阿密，也是4年，出色的選擇。但他們的選秀權用完了他熱火生涯的最後一場比賽，3個人在賽後退役。隨後他回到了克里夫蘭，4年，出色的選擇。他們的選秀權又用完了。剩下了一堆老傢伙。現在在洛杉磯，第4年，我們看到了NBA史上的最元老的球隊，沒有選秀權，他們已經筋疲力盡了。」Windhorst用有些嚴厲的語氣這樣說道。
在2018-19賽季經歷了沒進季後賽的失敗賽季之後，湖人踩在違規邊緣得到一直眉來眼去Anthony Davis，為此他們送走了Brandon Ingram、Lonzo Ball、Josh Hart等年輕主力。而成果是顯著的：他們成功的在2020年拿回了總冠軍。
不過這種模式的週期似乎正在縮短，去年湖人因為傷病，最終在首輪被淘汰；為了重整陣容，他們送走了Kyle Kuzma、Alex Caruso、Kentavious Caldwell-Pope等冠軍功臣，以此來得到Russell Westbrook，結果證明這是近年來最糟糕的一筆操作。
湖人因此失去他們聯盟第一的防守，還破壞了球隊的化學效應，以及本來為了James以及Davis打造的那種陣容。他們被迫棄用Dwight Howard大半個賽季，簽下Stanley Johnson，使用小陣容好讓Westbrook能衝擊禁區，這讓球隊禁區遭到對手肆虐，同時讓詹皇在5號位上承擔更多的消耗。
但簽下Westbrook並不是一個無腦的決定，因為湖人確實需要一名菁英組織者。他們需要一個人在James輪休時能撐起球隊、自己創造進攻機會，他不用贏下很多場比賽，只需要吃下更多的時間就好。為此，湖人明知道交易來威少存在風險，他們還是願意賭一把。因為球隊不存在其他可能的補強方式，來重新找回競爭力。只不過最終的結果是失敗的。
如Windhorst所說，James不欠這一座城市什麼，他為洛城帶來了睽違10年的冠軍，只是同時也耗盡了資源。於是在用完那些紅利之後，他們必須進入到下一個循環。
那沒有對錯，只能說是一種選擇。