名家論壇》鈕則勳／朱立倫恐「桃園輸、台北危」

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這其實是現實的戰略問題。民進黨已然變陣，反觀國民黨卻不動如山，朱主席坐視桃園在地排外的「圍強」，加上「歷屆都提在地候選人」的論述，朱擺明自曝底牌，或許他總覺得傳統地方組織堅若磐石，在地強將銳不可擋。他難道完全忘了地方組織系統人脈堅若磐石的台中顏寬恆家族，還是被民進黨空降的林靜儀以網路空戰優勢沖垮，面對這這前車之鑑，朱所謂「歷次選舉都提名在地候選人」的論述，若不是走夜路吹口哨壯膽，就是完全錯估形勢。所以空降絕對不是問題，面對對手變陣，自己「以不變應萬變」的傳統思維，才是致命的危機。
況且這次國民黨的提名模式幾乎和民進黨差不多，坦白說，蔡英文權力定於一尊，乾綱獨斷靠己意志決定提名人選，底下的人即便有意見，礙於蔡的權威也只能吞忍 ; 但問題是，朱立倫公投、補選皆敗，甚至在藍軍支持者中都瀰漫「討厭朱立倫」的氛圍，朱不願親征台南凸顯為敗選負責的具體作為及氣魄，卻學蔡英文也想搞乾綱獨斷，以為靠啟動徵詢及協調便能統合黨內，甚至連原本具公平性且提名常用的「初選機制」都鮮少提及，甚至媒體追問「不考慮初選的原因」，朱還回說「不希望造成內耗、衝突」，曾何幾時原本用來定黨內勝負的公平初選機制反而變成內耗的根源，這到底算是哪門子的邏輯？
從朱的回應不難發現，傳統的思維幽靈似乎又盤旋在桃園的提名上，畢竟朱一句「歷次選舉都提名在地候選人」不僅反映出朱的心證似已形成，更凸顯他仍受制於地方傳統的組織思維，深怕將現今在地勤走的羅智強納入提名考量，不僅會有挺「空降人選」之虞，還會沖垮原本會力挺他更上一層樓的桃園在地組織力量。朱或許忘了，當年他當完桃園縣長，還不是由黨政高層安排參選新北市長，國民黨籍的台北縣長周錫瑋只能黯然走下政治舞台，而從桃園到新北市的朱立倫，難道不是「空降」？朱選贏蔡英文，還不是由於國民黨能夠適時「變陣」，不會拘泥一定得提「在地」人選，這段朱立倫引以為傲的輝煌歷史，他是忘記了？還是害怕想起？
基於此，針對桃園的提名，既然在地勢力排斥空降羅智強，那以初選民調定勝負，當然是可行的方式 ; 若不願初選民調，朱也要將協調或提名的標準清楚列出，一方面避免外界質疑黑箱作業，另方面也能增加提名人選的公信力，總比朱一人乾綱獨斷要強得多。畢竟羅智強相對於地方在地人選，不僅戰力要強得多，網路社群影響力及議題造勢能力也非在地立委可及，況且桃園若將羅納入考量，最後也提名羅智強，「北桃連動」戰略便能成局。不僅能建構藍軍中壯派接班意象，羅智強敢衝也能與台北市的蔣萬安稍溫和的形象互補，蔣、羅造勢活動相互串聯，強強聯手格局勢必成局，也能抗衡綠軍的「雙陳北桃連線」，立於不敗之地。
綠軍在桃園「變陣」、跳脫提名在地框架的機率極高，畢竟有輸不得的壓力，若朱主席向宋襄公般的不知變通，「桃園輸、台北危、新北慘勝」絕對不會只是危言聳聽！
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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