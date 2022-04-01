今日廣場》劉錫輝／滄海一粟老兵劉錫輝的故事

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由訓練參謀次長室回覆，有點不合邏輯，回覆的內容也是偏離主題的官樣文章，數十年後會有人在國軍史料研究看的到這一段嗎？
蔡榮根著《狼煙未燼》〈滄海一粟老兵劉錫輝的故事〉主述內容有兩點：
1.劉錫輝父親劉展文被途經他廣東老家的國軍無端槍殺
1949年9月，十七歲的懵懂少年劉錫輝目睹父親被途經他廣東老家的國軍無端槍殺，驚駭悲慟至心神喪失的他，十天後竟被另一批國軍抓伕帶走。10月24日他隨軍登陸金門，沒穿軍服還不會放槍就上了古寧頭戰場成為倖存者。1958年，他又參與八二三砲戰險些喪命。後來他棄武從文，任職中山科學院參與天弓飛彈等研發計劃，榮獲雲麾勳章。如今89歲的他，為他父親劉展文的冤死投訴無門！
2.劉錫輝功在國家，盼能還他公道
劉錫輝一直到1952年考取陸軍軍官學校第二十五期後才離開金門，他後來以全期總成績第一名畢業，初任少尉軍官。1958年，以砲兵中尉連附一職參加八二三砲戰。砲戰期間，劉錫輝所在的陣地遭中國人民解放軍集中砲擊，其中一發擊中指揮所門口走道，在漆黑中伴隨轟然一聲巨響，破碎的彈片飛進所內，混合煙硝的血腥味撲鼻而來，在指揮所內與劉錫輝並肩而坐的副連長董玉玲上尉當場殉職，一息尚存的他幸被搶救回來。
1961年起，劉錫輝棄武從文，就讀國立成功大學機械學系及研究所，獲機械工程碩士學位。1969年起任職中科院，1972年被選派赴美國聖母大學（University of Notre Dame）深造，再獲航空工程碩士，回國後返回中科院參與天弓飛彈、雄風飛彈及天劍飛彈研發工作，負責飛彈系統模擬，成功突破技術瓶頸，獲頒雲麾勳章。
戰爭殘酷無情，歷來治史者都只論及王侯將相的豐功偉業，不知為誰而戰，為何而戰的黎民百姓被挾迫上戰場，或為王師？或為流寇？完全不是自己所能抉擇，國共內戰也是這樣，這是上一世紀國共兩黨無數老兵的遭遇。像劉錫輝這樣背負國軍「殺父之仇」枷鎖，又沒有選擇自己人生的自由，尤其令人掬淚！
劉錫輝退休以後，以耄耋之年，為其父劉展文先生當年的冤死陳情，無論馬英九或蔡英文政府都沒還給他應有的正義，唯一讓他稍為釋懷的是，胡璉的孫子胡敏越傳道人代表祖父胡璉向他道歉，並求神恩典賜福劉家後代子子孫孫的公開信。
今天台灣的2300萬人，因各有不同的歷史記憶和感情，以致形成不同的政治立場。張學良寫給蔣中正的輓聯「關懷之殷，情同骨肉；政見之爭，宛若仇讎」，恰是如今很多人與周邊好友的真實寫照。大家容有不同的過去，但如何面對共同的未來，卻是我們每個人現在共同的功課。
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