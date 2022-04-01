分析：蒲亭藉和談爭取時間　對基輔不會死心

我是廣告 請繼續往下閱讀
在1994年12月爆發的第一次車臣戰爭中，時任俄國總統葉爾欽（Boris Yeltsin）派出的坦克開進首都格羅茲尼（Grozny），要制止尋求獨立的杜達耶夫（Dzhokhar Musayevich Dudayev）政府，這些坦克沒有步兵支援，被守軍從埋伏在街角和屋頂的守軍一一擊毀。
與這次烏克蘭戰爭一樣，有不少年輕的義務役軍人被俘。一名19歲的俄軍戰俘當時在電視上說，他來自千里以外，從未上過戰場，他的連隊有200人，最後連他在內只有3人存活。烏克蘭有4400萬人口，車臣人口剛過100萬，卻能擊退全球最強大的軍隊之一。
然而俄國援軍抵達後，對格羅茲尼發動猛烈的空襲與砲轟。「紐約時報」當時報導，現代化的歐洲城市格羅茲尼在砲火下變成「宛如月球表面的廢墟，建築被對半炸開，民眾的生活用品從公寓房間散落到戶外」，就如同今日在烏克蘭各地村落和城鎮常見的景象。
俄軍增兵3個月之後，終於攻下格羅茲尼市中心，這場戰爭在1996年8月以雙方簽訂和平協定收場。
除了造成數萬人死亡，俄方發動這場戰爭似乎沒有什麼收穫。依據和平協定，莫斯科甚至似乎默許車臣獨立。但戰爭期間，車臣總統杜達耶夫在一次使用衛星電話時，位置遭到鎖定，被俄國軍機以飛彈攻擊喪生。
MSNBC報導，蒲亭在1999年8月獲葉爾欽任命為總理後，決定繼續未完的任務。當第二次車臣戰爭在2009年4月結束時，雙方又死了5萬到8萬軍民。此時不但車臣再次成為廢墟，俄國並留下卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）做為傀儡，以鐵腕統治車臣10餘年，目前並派兵支援俄國對烏克蘭的侵略戰爭。
俄國與烏克蘭日前在伊斯坦堡的和談結束後，俄方代表宣稱將減少在烏克蘭首都基輔一帶的軍事行動，但卡狄羅夫在他個人發布的影片中說，蒲亭不會停止攻擊，而且俄軍幾天之內就會攻進基輔。
MSNBC的報導說，蒲亭在車臣戰爭學到的教訓也許不是俄軍需要有更好的戰略，而是「如果你把一個地方打爛，就可以安排一個死忠且冷血的劊子手幫你統治那個地方，而且他可以在你下次發動侵略時幫你加油」。
報導指出，各方都在猜測蒲亭可能利用和談換取時間，以便重整部隊再發動新的攻勢。俄方具體宣稱將縮減對基輔和北部大城切爾尼戈夫（Chernihiv）的戰事規模，但切爾尼戈夫隔天就遭到砲火攻擊，證明外界的懷疑有其道理。1110331