名家論壇》黃創夏／普丁跌倒，「紅統」哭倒！

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在看，馬立波堅持抵抗，粉碎普丁「三天亡烏」狂妄夢想，和《八百壯士》守住四行倉庫粉碎日本帝國主義「三月亡華」的堅忍卓絕，何其類似！
透過各種戰場上的真實畫面，那些受過黨國教育的人士，應該會想起《大摩天嶺》的寧死不屈、想到《梅花》的越冷越開花、想到《夜襲》的鑽向敵人的心臟、想到「我現在要出征」、想起「國恨尚未雪，豈可徬徨」的《山河戀》，還有「輕紗帳裡游擊健兒逞英豪」的那種《保衛黃河》的堅定！
還有太多、太多保家衛國的畫面，都比和那些在黨國能夠掌握一切的「愛國教育」題材更真實、更悲壯‧‧‧黨國教育追隨著應該感動才對，
但是，他們沒有被烏克蘭感動到，他們反而鬼扯瞎說就是想要替普丁喊冤！
烏克蘭反侵略抗俄戰爭進行超過一個多月了，烏克蘭絕地大反攻勢頻頻告捷，俄羅斯的侵略節節敗退，這發展本該是全球額手稱慶的局面，偏偏有一群人反而憂從中來，胡言亂語！
這就叫做：普丁跌倒，紅統哭倒！
在台灣就有這麼地一群人囂叫狼嚎，表現出他們非常擔心普丁就此被看破手腳，原來普丁這樣的強人並不強、原來耀武揚威只是幻象、他們更害怕普丁神話破滅的下一步：就是要是習近平也要跟著昏倒，「紅統」再也沒有立論基礎，當然也沒有立足之地了，再也不能透過恫嚇在台灣找到言論市場的基礎、所以他們在這一個月頻頻演出自我矛盾的荒謬。
他們因此就是完全不敢面對俄羅斯大軍陷入困局的事實，一心一意只是希望普丁不能輸，還不斷用莫名其妙的「支持俄羅斯之國家數目」比起美國家歐洲多，拿那些世界上的拉美非國家充數（過去，這些「紅統」可是用這些國家是「小朋友」，譏笑中華民國在國際上吃鱉），這些「紅統」用夜間吹口哨班自我壯膽，荒謬至極，就是因為他們知道，普丁輸了，習近平的強大幻影也就徹底破滅了
「紅統」已經太恐懼了，想都沒有想到，原來全球「第二名」強權和「第一名」的差距，竟然如此之大，美國「不出兵，只出手」，就讓俄羅斯根本望不到車尾燈！
竟然，美國只是給一些「單兵操作武器」和「戰場管理」的資訊分享，就能讓全球軍力「第22名」烏克蘭反抗聖戰，得以酣暢地痛打「第2名」！
「紅統」當然會開始擔心了，他們害怕的是，那個所謂全球戰力「第3名」，在過去30多年基本上都只是在學習「第2名」的模式，模仿「第2名」的軍事科技、也完全學習「第2名」的戰技與戰法。
普丁竟然沒有想像中的威風凜凜、俄羅斯的「鋼鐵洪流」與「紅色暴風雨」並沒有向宣傳中那麼管用，「紅統」會擔心：以後真的還可以像過去宣傳武裝力量和恫嚇台灣必定擋不住，一下子就解決「第21名」嗎？
更何況這個「第21名」還有太多比「第22名」更有利的條件，台灣有台灣海峽天險，「第3名」不可能隨便就大軍直接入侵、台灣可不是臨時受到美軍和北約的協助，台灣的武裝、戰指通勤都是和美軍緊密合作、與時俱進！
那個絕大多數都是模仿、山寨「第2名」的「第3名」，恐怕要真的好好想一想，真要胡亂動粗，下場可能會比普丁更淒慘！
烏克蘭反侵略戰爭已經立下世界戰史的新里程碑：以量取勝的「鋼鐵洪流」和「紅色暴風雨」被宣告被時代淘汰了，連俄羅斯最精銳，絕對不是菜鳥義務役所組成的「近衛隊坦克第一軍」近乎被全殲，更說明了只有數量的軍事思維，不合時宜了‧‧‧
21世紀的戰爭，將是比科技發展和運用能力、比「去中心化」資料鏈透明的靈活、比堅定捍衛自由民主的決心，這些，台灣都遠遠超越中國！
過去「紅統」恫嚇語法再也沒有立論根據，他們已經無可奈何，只好天天向念咒般，希望「用念力、用念力、用念力」讓普丁起死回生，以便他們也可以找到繼續相信習近平強大無敵，找到多一點自欺欺人的藉口！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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