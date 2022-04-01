是否邀台參與印太經濟架構　戴琪：尚未確定

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梅南德茲詢問戴琪對台灣提出希望參與印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）有何回應時，戴琪首先認同梅南德茲的看法指出，台灣是美國的重要貿易與合作夥伴。她也特別強調美台去年重啟閒置5年之久的貿易暨投資架構協定（TIFA）。
至於是否邀請台灣參與印太經濟架構，戴琪未正面回應。她表示，印太經濟架構是仍在制定中的架構，必須反映所有人與利益相關者的觀點，美方正與有興趣參與架構的各方進行對話，但目前尚未做出任何決定。
儘管戴琪表示尚未做出決定，但梅南德茲認為這意味美方不會邀請台灣參與，這將錯失良機。他期望行政部門能考慮邀請台灣，在雙邊基礎上擴大利益。
美國聯邦眾議院196位跨黨派眾議員昨天致函商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）與戴琪，呼籲邀請台灣參與印太經濟架構。
議員們在信函中強調，台灣應優先受邀參與印太經濟架構，納入台灣能向外界發出清楚訊號，亦即「美國與盟友夥伴站在一起，不會被中國霸凌」。有鑒於俄羅斯與烏克蘭情勢，美國更應清楚展現對台灣的支持。
根據白宮2月公布的印太戰略文件，印太經濟架構預計在今年初啟動，目的是推廣高標準貿易行為、管理數位經濟、改善供應鏈韌性與安全、推動透明及高標準基礎建設投資及打造數位連結。這架構將加強美國與印太的經濟連結，並對區域共享機會做出貢獻。（編輯：楊昭彥）1110401