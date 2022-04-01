買菜好難！疫下搞「曬曬我家蔬菜包」　吉林2人挨罰

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有報導指出，「曬曬我家蔬菜包」活動的本意、用心是好的，是為了展示積極樂觀的生活態度，也讓外界知曉中國物資充足、百姓無憂，沒想到卻弄巧成拙，適得其反；當許多民眾為了買不到菜、或者菜價太貴而煩惱時，黨員幹部還曬出豐美的蔬菜包照片，讓民眾心裡特別不是滋味。
批評者指出，這類有點脫離生活真實的宣傳，已淪為形式和官僚主義，畢竟「曬曬我家蔬菜包」，營造社會良好氛圍，總是比實際去解決民眾買菜困難的問題，還要容易得多。
另一方面，近日1段據悉是在吉林省長春市拍攝的短片也引起討論。1名男子蹲在地上，用吸塵器抽出塑膠袋裡的空氣，而袋子裡則裝著各種蔬菜；據男人和妻子透露，他們所居住的大樓因新冠疫情被封鎖，他們急忙在網上買了些蔬菜存放在家裡，為了延長蔬菜保存期限，才想出這個辦法。
除了東北的吉林省，疫情嚴重的一線城市上海市，有社區為了解決民眾採買困難，並降低交叉感染風險，而開始使用無人駕駛配送車，為群眾提供快捷安全的服務。由志工將物品放入無人車的櫃子，車輛自動開往各棟大樓，再由志工分配後供居民自取。
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