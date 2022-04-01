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買菜好難！疫下搞「曬曬我家蔬菜包」　吉林2人挨罰

▲中國多地近日疫情升級，民眾買菜困難，只能靠上網搶購或叫外送等方式解決。（示意圖／取自pixabay）
▲中國多地近日疫情升級，民眾買菜困難，只能靠上網搶購或叫外送等方式解決。（示意圖／取自pixabay）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-01 08:11:22

中國近日新冠疫情嚴峻，單日新增本土確診和本土無症狀感染者數量一直高居不下，上海的新增本土個案最多，大部分是無症狀感染；而東北吉林省的疫況也不樂觀，民眾行動受限，採買大為不易，這種情況下，吉林省長春市近日還有幹部因推出蔬菜包展示活動，落得被處罰的下場。

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綜合中媒報導，吉林省長春市3月30日發布《長春市對2名黨員領導幹部處理情況的通報》，內容提到，近日疫情防控升級，更加凸顯民眾買菜的困境，但長春市直機關黨工委、市委網信辦，仍有幹部組織所謂的「曬曬我家蔬菜包」活動，造成不良影響，已將市直機關黨工委常務副書記張佐斌免職，市委網信辦主任劉穎則被警告處分。

有報導指出，「曬曬我家蔬菜包」活動的本意、用心是好的，是為了展示積極樂觀的生活態度，也讓外界知曉中國物資充足、百姓無憂，沒想到卻弄巧成拙，適得其反；當許多民眾為了買不到菜、或者菜價太貴而煩惱時，黨員幹部還曬出豐美的蔬菜包照片，讓民眾心裡特別不是滋味。

批評者指出，這類有點脫離生活真實的宣傳，已淪為形式和官僚主義，畢竟「曬曬我家蔬菜包」，營造社會良好氛圍，總是比實際去解決民眾買菜困難的問題，還要容易得多。

另一方面，近日1段據悉是在吉林省長春市拍攝的短片也引起討論。1名男子蹲在地上，用吸塵器抽出塑膠袋裡的空氣，而袋子裡則裝著各種蔬菜；據男人和妻子透露，他們所居住的大樓因新冠疫情被封鎖，他們急忙在網上買了些蔬菜存放在家裡，為了延長蔬菜保存期限，才想出這個辦法。

除了東北的吉林省，疫情嚴重的一線城市上海市，有社區為了解決民眾採買困難，並降低交叉感染風險，而開始使用無人駕駛配送車，為群眾提供快捷安全的服務。由志工將物品放入無人車的櫃子，車輛自動開往各棟大樓，再由志工分配後供居民自取。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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