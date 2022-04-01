台大教授求問「禮服店與制服店的差別」？釣出內行人解答
中央流行疫情指揮中心陳時中日前宣布將在基隆實施「類普篩」，而基隆這波本土疫情起於可以唱卡拉OK的小吃店群聚，之後相關確診者足跡又曾到過台北「禮服酒店」，因此指揮中心祭出強化特定娛樂場所的防疫措施，規定出入者皆需打滿3劑疫苗。而台大法律系教授李茂生也緊跟時事，今（1）日凌晨在臉書發文詢問大家「禮服店與制服店的差別？」引發熱議。
李茂生表示，「誠心問一下。禮服店與制服店的差別。條子學生都不願意帶我到天上人間嚐鮮了，我當然不知道這兩者間的差別。」接著又補充指出，「我問得更清楚好了。條子學生不願意帶我去『參觀』的桃園天上人間，這到底是制服店還是禮服店？其間有何差別。條子就算了，怕東怕西的，但是不怕任何事情的律師，也不願回答我的疑問。我在桃園不是沒有律師學生，但他們都說沒去過，所以無法帶我去嚐鮮。我當然是不相信他們的說詞。」
對於「禮服店與制服店有何差別」的大哉問，有巷仔內出面回答解釋，「制服店就是裡面小姐都是統一穿一樣的制服，時間到就會關燈放音樂秀舞，然後脫到剩內褲，有的會全脫，回不回穿衣服看店家風格，不回穿就是裸體陪你唱歌，台中則稱為三百店。禮服就是一般酒店，小姐都穿小禮服或衣不敝體的衣服，不能亂摸，大概牽個小手。以上為老師進行調查後答覆」、「禮服店通常穿小禮服，有分長跟短，有完整的髮妝搭配衣服，年紀比較輕」、「制服店有些特定的服務環節，會讓大家一起同歡，比較不可言說，相對美貌比較差；禮服店就是比較漂亮一點的版本，但就是唱歌喝酒而已，沒有太多羞羞臉的時刻」。
另外也有不少網友歪樓回覆，「一個需要制服誘惑，一個不用」、「愚人節發問」、「上課穿制服下課穿便服」、「師者傳道授業解惑者，老師可以帶你的學生們一起去嚐鮮呀」。（編輯：倪浩軒）