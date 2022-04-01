青年就業、低收入何解？中國前高官「拿閒置房收租」惹議

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對此，許憲春則表示，靈活就業是對傳統就業一個有效的補充，「比如說你靈活就業，比如說你有私家車，可以拉活，那麼這對於你解決就業問題，解決低收入群體的收入問題，我認為這也是一個很有效的方式，還比如說你把自己閒置的房子租出去，這也是獲得收入的一種方式」。
訪談播出後，在微博等中國社群平台掀起熱烈討論，諸如：「這樣的專家還是經濟學博士導師，何不食肉糜」、「我黨的幹部代表已經不知道老百姓的生活情況了，許憲春」、「脫離人民，脫離群眾」、「低收入族群怎會有私家車和閒置房」、「狗日的資本家，工人階級、社會主義的叛徒！閒置房租出去，能有閒置房的是低收入群體？」
不過也有人為許憲春喊冤，打下：「他們談的其實是關於『現在年輕人靈活就業』的話題，許只是中間隨口多說了一句『解決低收入群體的收入問題』，且說的順序和原po的截圖順序不一致。我認為可以理解為許嘴瓢了，這無論如何是非常錯誤的，但是原po別有用心的截圖，是在誤導大眾。」
支持許憲春的人並指出，這段訪談明顯是被人「惡意拼接帶節奏」的產物，因為：「原視頻在說靈活就業的問題，主體是『靈活就業』，並且舉了幾個例子（跑滴滴），（租房子）。舉完例子補充了一句，我們抓主幹：靈活就業可以一定程度解決低收入人口收入問題。這句話有問題嗎？沒有問題啊！靈活就業是可以解決一部分低收入人口的收入問題啊（擺攤，送外賣這些方式，不一定要租房，私家車跑滴滴，靈活就業de形式有很多，重點在於靈活就業。）」