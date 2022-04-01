正妹公園「穿比基尼野餐」　竟是《全明星》女神

房思瑜（房子）出道10多年，演過不少偶像劇、電影，去年參加實境節目《全明星運動會》第二季，亮眼外型和出色表現圈粉許多觀眾，人氣攀升不少。她昨（31日）以野餐的方式慶祝38歲生日，沒想到，分享的照片中，竟穿比基尼入鏡，網友大呼：「完全放很開！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲房思瑜外型亮眼，在戲劇圈耕耘多年。（圖／房思瑜臉書）▲房思瑜是《全明星運動會》第二季的「嬌點」。（圖／房思瑜臉書）▲房思瑜前年發行性感寫真，展現魔鬼身材。（圖／房思瑜臉書）▲房思瑜形象健美。（圖／房思瑜臉書）曝光的慶生照，房思瑜長髮紮起，略施薄妝，穿一件鵝黃色泳衣，下身搭配單寧熱褲，與幾位姊妹淘在公園野餐，不僅鎖骨、肩頸線條迷人，32C美胸也若隱若現，配上甜美笑容，成了最美風景。▲▼房思瑜野餐慶生，大方穿比基尼擺拍。（圖／房思瑜臉書）▲▼房思瑜和閨密合照。（圖／房思瑜臉書）房思瑜感性寫下：「謝謝所有的祝福！生命中開心有大家的陪伴，內心波濤洶湧的感動內！」好友莫允雯、高英軒、唐振剛、王家梁、鼓鼓、曹佑寧、小刀等一排藍勾勾帳號都留言祝賀，網友也大讚：「完全放很開！超自然的超棒」、「開朗陽光美人」、「最辣的生日快樂」！（編輯：楊穎軒）白淨女士官「蓋被子裸睡」 網友：看到這我還不暴走元元「9秒裸體片」21萬人看過了 高潮在最後宋仲基爆出席「宋慧喬前男友玄彬婚禮」 藝真拉老公哭了