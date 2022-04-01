植樹愛地球　移民署攜手新住民守護森林

移民署苗栗縣專勤隊及服務站3月30日在苗栗縣三義鄉舊山線鐵道勝興站發放文宣，呼籲現場民眾及新住民不要參與盜伐珍貴林木，共同守護臺灣森林。林務局新竹林區管理處同時舉辦「森活的碳循」植樹節活動，現場準備了山櫻花等多種原生苗木免費贈送予現場民眾及新住民朋友帶回家栽植，共同美化環境、減碳排放，一起愛地球。





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