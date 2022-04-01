7-11咖啡隱藏買法公開！每月免費爽喝2杯：內行人才知道
超商咖啡幾乎是上班族、學生的精神食糧，更是展開一整天工作最重要的儀式感，因此喝咖啡如何省錢，成為民眾最關注的話題之一。7-11分享數個內行人才知道的「隱藏買法」，其中喝咖啡靠一招每年可省下超過千元，等於每個月免費爽喝2杯大熱美。
7-ELEVEN在粉專分享數招「官方認證」的隱藏買法，包括3餐吃蔬食可減少2.4公斤碳排放量，所以只要吃15次天素地蔬系列餐食，相當於幫地球種1顆樹，等於1顆樹整年碳吸收量（約12公斤）。或是在每日上午10點至下午5點、晚上8點到凌晨3點，購買貼有「i珍食」標籤的指定鮮食，結帳現打6.5折。
不過最吸睛的還是咖啡省錢喝法，7-ELEVEN推行自帶環保杯已有一段時間，民眾只要自備環保杯買咖啡，每杯現扣3元，每月1日加碼扣5元。對於每天都喝一杯咖啡的人來說，1年可省下1119元（12×5+353×3＝1119），相當於24.8杯大熱美，換算下來，等於每個月免費爽喝2杯。
有些人會擔心自帶杯子規格不符，怕裝不完或是無法放入咖啡機，除了可直接購買門市的永續杯之外，據了解，7-ELEVEN咖啡飲品「特大杯」是660ml、「大杯」是480ml、「中杯」是360ml，挑選容量差不多的環保杯即可。