房貸升息／溫水煮青蛙！張金鶚：買房財力夠也會踢鐵板
中央銀行跟進美國聯準會（Fed）升息1碼，銀行房貸利率跟著調升，房貸族壓力大增，政大地政系退休教授張金鶚《NOWnews今日新聞》採訪時表示，升息會造成大家壓力越來越大，就像「溫水煮青蛙」，尤其現在房市主要是剛性需求，自住購屋壓力會越來越高，現在想買房就要注意風險，這已不是能否負擔問題，「購屋風險增加，他預期房市交易量會縮下去，量縮價就會往下走，不可能永遠是高點，「財力夠也可能踢到鐵板」。
張金鶚說，目前看起來應該還是會升息，尤其這已不是我們可以自己決定的，要看國際情勢，在歐美貨幣緊縮及通膨壓力大增之下，升息循環已開始往上，美國已說升息不會只有這次，而資金是國際流動，人家升息台灣也會升，利率過去太低已是負利率，長期來講對存款者也不利，對通膨也不利，他認為央行升息主要不是為了打房，基本上是因應國際情勢及物價等情況，「利率看起來會慢慢往上，升息循環是可能發生的」。
至於房價是否因升息而降下來？張金鶚認為房價問題有點複雜，基本上升息會造成大家壓力越來越大，就像「溫水煮青蛙」，剛開始也許還會覺得說升息會抗通膨，事實上，現在房市主要是剛性需求，自住購屋壓力會越來越高，央行也警告大家買屋要注意貸款風險，其背後隱含首購族是有壓力，這情況下整個房價會有部分消長。
張金鶚進一步說明，房價會漲是有些人認為資金夠多想投資，資金不夠的就不敢買了，這樣一消一長，但量會縮下去，量縮價就會往下走，事實上「不可能永遠是高點」。
他認為，這時看起來房價追高不易，量縮是越來越有可能，量縮慢慢價就會往下滑，特別是銀行都在緊縮土建融資，當然，這都不是短期會發生，還要一段時間，只是在這段時間，買房風險也增加，這已不是能不能負擔的問題，「「財力夠也可能踢到鐵板」。
張金鶚進一步指出，房子是很昂貴的東西，大家忽略風險只注意報酬，這是很奇怪的事情，「現在想買房要注意風險」，因為不只房貸，還有房子本身品質或有些建商可能出現資金周轉不靈等可能的風險，而且這風險是越來越大，俄烏戰爭也不知台灣會不會受波及。
他說，為何要怕風險，因為房子是很貴的東西，還要借錢，況且利率往上走的機率滿高的，當然，買不買房他沒意見，若要賭房價漲，你敢借錢去賭就賭，只是一般人還是要注意這些風險。