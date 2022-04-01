擔心羅智強分裂桃園　洪秀柱：重點是地方是否需要他

國民黨桃園市長提名大亂鬥，國民黨中央無意提名並非在地人的台北市議員羅智強，但羅智強堅持參選，擬在3日宣布辭去議員，宣示決心。被問及是否擔心羅智強分裂桃園？前國民黨主席洪秀柱今（1）日說，當然會擔心，她認為，羅智強選哪裡都很適合，重點是地方需不需要他，現在地方暗潮洶湧，不希望內部不團結發生，縱使最後羅智強民調最高，但若地方不認同、扯他後腿，對羅智強也不是好事，她會再私下與羅智強聯繫。
目前國民黨以協調代替初選，媒體詢問，是否認為桃園市還是應該舉辦初選，洪秀柱說，初選有利弊得失，如果每人都心胸開闊，願意替黨著想、願賭服輸，且初選後發自內心的力挺黨的候選人，這樣當然很好，但若初選後大家心裡不停、不服氣，就會不團結，因此她認為要先安內、協調內部，方法用盡後再初選，只不過醜話要說在前面，大家要同心一致，不然國民黨無法再起。
至於黨主席朱立倫上任以來，國民黨民調始終低迷，未有起色，洪秀柱說，或許是論述不夠，或許是黨員對黨中央看法不同，很難在短時間凝聚意志，最主要的還是國民黨不比當年，每天為材米油鹽醬醋茶就非常煩惱了，因此她日前才在一場活動中跟國民黨立委江啟臣開玩笑：「得之我幸，不得我命，你看當立委多好，那個姓朱的有什麼好？」
洪秀柱說，現在當黨主席不容易，辛苦不足為外人道也，希望全體同志理解，多鼓勵、支持，也希望主席多跟黨內溝通。
此外，針對衛福部長陳時中近日宣布基隆將進行類普篩，洪秀柱問，陳時中的話能聽嗎？他就是一個充滿意識形態的部會首長，當初國民黨希望普篩，陳時中就說不需要，現在又開始要了，什麼叫類普篩？陳時中之前說篩劑不夠標準，現在又很準了，陳時中到底哪句話準了，她搞不清楚。
洪秀柱批，更妙的是，這種說話顛三倒四的部長還能屹立不搖、站在這個位置，還打算要選舉，真是服了這個政府。