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民安8號演習圓滿完成　高市府展現高效率民防動員

▲市長陳其邁與演習參演單位合影並給予高度肯定。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁與演習參演單位合影並給予高度肯定。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-01 12:00:00

高雄市政府工務局主辦111年全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習綜合實作演練，有別於往年民安演習均由消防局主辦，今年中央指定高雄市為示範城市，經市府協調決定改由工務局承辦，為了展現高雄市民間動員能量，展示除了高次府工務局、水利局救災機具外，另外，國震中心使用全台首創5D智慧救災平台於現場演練，也讓這次演習增添亮點。工務局接下此任務後立即啟動相關作業。

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▲今年民安8號演習民間建設公司提供救災機具展示高雄市民防動員力量。（圖／高市府提供）
▲今年民安8號演習民間建設公司提供救災機具展示高雄市民防動員力量。（圖／高市府提供）
籌備期間由於近期國際情勢俄羅斯與烏克蘭發生戰爭，高雄市政府在接獲國防部函示調整為強化地方政府對戰爭發生時應變作為，應於戰時景況下執行災害搶救作為，故原預定於3月10日演練，也因此延至3月31日於楠梓區台灣中油高雄煉油廠舉辦。

▲工務局局長楊欽富感謝中油煉製事業部執行長辛繼勤協助民安8號演習場地支援。（圖／高市府提供）
▲工務局局長楊欽富感謝中油煉製事業部執行長辛繼勤協助民安8號演習場地支援。（圖／高市府提供）
值得一提的是，有別於歷年民安演習，由於台灣中油高雄煉油廠行政區幅員寬廣，111年全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習綜合實作演練特別選在台灣中油高雄煉油廠行政區西門入口處，以利後勤支援，且在台灣中油高雄煉油廠大力支持及協助及高雄市各建商在這次演習中也提供各式機具共襄盛舉下，使整個人員機具及布展作業順利完成。

▲工務局局長楊欽富感謝慈濟團隊參與動員民安8號演習。（圖／高市府提供）
▲工務局局長楊欽富感謝慈濟團隊參與動員民安8號演習。（圖／高市府提供）

▲民安8號演習工務團隊救災機具展示高市府救災能量。（圖／高市府提供）
▲民安8號演習工務團隊救災機具展示高市府救災能量。（圖／高市府提供）
▲民安8號演習警政民防中隊全力動員展示高雄市民防動員力量。（圖／高市府提供）
▲民安8號演習警政民防中隊全力動員展示高雄市民防動員力量。（圖／高市府提供）
至於，人力動員部分，市府消防局、警察局、教育局動員42隊民防團體人員參與也是歷年最多，使這次演習能展現高雄市民間雄厚的救災能量。而慈濟眾師兄姐的加入，更使演習具有人性關懷的溫度。

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