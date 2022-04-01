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「泰國美食節」來了！街邊小吃引入國際飯店

▲竹豐邑喜來登大飯店和美食作家于美芮再次合作，即日起至24日推出「有夠泰‧泰國美食節」。（圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供）
▲竹豐邑喜來登大飯店和美食作家于美芮再次合作，即日起至24日推出「有夠泰‧泰國美食節」。（圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-04-01 11:10:00

新冠肺炎疫情延燒，導致旅客無法像以前一樣出國旅遊，對於熱愛泰國美食的饕客來說，肯定十分想念道地的街邊美食。新竹豐邑喜來登大飯店和美食作家于美芮再次合作，即日起至24日推出「有夠泰‧泰國美食節」，完整重現泰國街邊小吃及南北各區的傳統美食，邀請民眾共襄盛舉。 

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據悉，活動期間，民眾還能至飯店大廳設置的快閃超市，購買各類泰國人氣伴手禮，喜愛自行DIY的民眾也可參加4月24日舉辦「泰國廚藝教室」，由于老師親自傳授泰式料理秘訣，在家也能輕鬆複製經典泰式美食。 
「有夠泰‧泰國美食節」以民眾熟知的泰國街邊小吃為主題，將數十道街邊美食和泰國各地區特色料理完整重現，包含國民美食「呵叻烤糯米飯」、「芭達雅香料烤魚」、「泰式薑黃雞肉串」，添加豐富香料的咖哩之王「馬沙曼咖哩」，加入臭魚醬呈現濃厚嗆辣「叢林咖哩炒豬肉」，豪華海鮮風味的現煮鍋物「泰式媽媽麵」，還有「泰豐富沙拉吧」提供泰式沙拉醬─辣味鮮蝦沾醬及炭烤綠辣椒沾醬等，添加泰國臭魚醬提升沙拉的鮮香氣味。 
而泰式甜點如傳統古早味南洋甜點「蕾絲椰香捲」、「蕾絲紅豆捲」透過甜點蠟燭的煙燻創造獨特風味，街邊小吃必吃經典「芒果糯米飯」、「摩摩喳喳」，還有泰式奶茶、香茅茶、椰子汁和泰國啤酒等特色飲品，讓味蕾搶先解封偽出國，享受原汁原味的泰式風味。 
除了道地的泰國美食外，4月24日週日10:00及14:00舉辦「泰國廚藝教室」，由于美芮老師親自教學「玫瑰花餃」及「潘納紅咖哩」，活動費用每組1280元，4月15日前早鳥優惠980元，報名即贈「造型花夾」。 
另外，新竹喜來登大飯店泰國美食節期間，每逢週末假日於飯店大廳推出「快閃泰國超市」，販售各式必買泰國伴手禮，營業時間為4月1日至4日、4月9日至10日、4月16日至17日，每週六及國定假日10:30-19:00，每週日10:30-17:00，更多「泰國美食節」活動內容請洽(03)620 6000轉接盛宴自助餐廳。 

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