戰損得花15年復原！烏克蘭經濟部長：國內損失達16.2兆
俄羅斯發動對烏克蘭的戰爭超過一個月，至今有千名平民因戰爭死亡，各個城市更是遭受猛烈砲火轟炸，重建前景黯淡。根據烏克蘭經濟部長史維里登科（Yulia Svyrydenko）表示，經濟損失近6千億美元，《經濟學人》智庫更估算烏克蘭恐怕得需要15年的時間，經濟狀況才能恢復戰前水準。
烏克蘭經濟部長史維里登科（Yulia Svyrydenko）日前透過臉書表示，國內經濟狀況受戰爭嚴重影響，其中基礎建設被炸毀，導致的損失占比最高，總計戰損約達5649億美元，相當於新台幣16兆2000億元。
史維里登科更指出，除了基礎建設損失外，還包括民間損失、2022年國內生產總值損失，企業和組織損失與投資損失等，「這些數字每天都有變化，不幸的是，每分每秒都在持續增加中」；他也提到國內預期將出現經濟狀況惡化、失業率上升等情況。
《經濟學人》智庫最新報告則指出，烏克蘭的經濟今年嚴重倒退約46.5% ，在戰爭衝擊下幾乎腰斬的經濟狀況預估得花最少15年才能恢復戰前水準；此外，烏克蘭經濟部長史維里登科亦表示，烏克蘭被損壞的道路總長已接近8000公里，受戰火波及的還有數十座車站或機場，這些基礎建設估計損失上達1190億美元，相當於新台幣3兆4246億元。