NBA／費城雙星「買犯」得節制　只靠哨子難在季後賽走遠

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根據《今日美國》記者Ky Carlin報導，76人總教練Doc Rivers之前也對於自家球星的這種習慣不太滿意，他在一次受訪時直言，有些犯規在強度更大的季後賽中，裁判不會響哨，因此認為球員們應該去積極的把球擺進籃框，而非強行製造犯規。
「我認為有些犯規的確是犯規，但有些稱不上是犯規。」Rivers這麼說道，「而我們全隊都要努力去做出調整。畢竟有些犯規在例行賽賽會吹。但當到了季後賽戰況激烈時，你知道有些犯規是無論如何也不會吹的。因此，我們每個回合都該去嘗試去拿下分數。」
今年季初由於聯盟加強審視球員「買犯」的動作，因此Harden被特別照顧，他的一些行徑也有所收斂。然而近期這些行為又死灰復燃，在之前對湖人的比賽，他強行勾住Austin Reaves的手臂，賽後也遭受到不少媒體的質疑。
而快艇主帥Tyronn Lue更是直言若76人雙星拋開罰球，根本無法在得分排行榜中排進前十。本季Embiid總計獲得724次罰球，命中Austin Reaves球，皆為聯盟第一；Harden獲得499次罰球，罰進436球，聯盟第5。
罰球也是比賽的一部分，但當有時候過度去嘗試，卻很容易把左右勝負的主動權交在哨子上。過去在季後賽，Harden和Embiid在關鍵比賽總是容易失常，大概也不是偶然。
本季Harden能為76人出戰時，他們取得11勝6敗成績，但在對上熱火、籃網、太陽、公鹿等隊時，他們都輸球，而且團隊的表現有些差強人意。這些強隊對於犯規更加節制，而且防守細節和經驗更好，顯然想要只靠罰球就擊垮他們是很困難的。
若76人的目標是爭冠，到了4、5月他們還會再遇上這些球隊，而那時他們得更加積極挑戰籃框，而非把目標擺在站上罰球線，才有可能擊敗強大的對手。