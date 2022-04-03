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NBA／費城雙星「買犯」得節制　只靠哨子難在季後賽走遠

▲Joel Embiid、James Harden。（圖／美聯社／達志影像）
▲Joel Embiid、James Harden。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-04-03 00:14:44

在James Harden加入費城76人之後，他和Joel Embiid組成了聯盟中「買犯」能力最強的雙人組。不過這雖然是對於個人能力的一種運用，但當這種現象開始有些矯枉過正時，對於有想要在季後賽更上一層樓的球隊來說，並不是好事。

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毫無疑問，若Harden能恢復巔峰時期的身手，他和Embiid內外連線，幾乎是無法防守的。但有些比賽他們太執著於製造犯規，甚至花了很多時間在和裁判爭論這些事情，而影響比賽節奏，這不是件好事。

根據《今日美國》記者Ky Carlin報導，76人總教練Doc Rivers之前也對於自家球星的這種習慣不太滿意，他在一次受訪時直言，有些犯規在強度更大的季後賽中，裁判不會響哨，因此認為球員們應該去積極的把球擺進籃框，而非強行製造犯規。

「我認為有些犯規的確是犯規，但有些稱不上是犯規。」Rivers這麼說道，「而我們全隊都要努力去做出調整。畢竟有些犯規在例行賽賽會吹。但當到了季後賽戰況激烈時，你知道有些犯規是無論如何也不會吹的。因此，我們每個回合都該去嘗試去拿下分數。」

今年季初由於聯盟加強審視球員「買犯」的動作，因此Harden被特別照顧，他的一些行徑也有所收斂。然而近期這些行為又死灰復燃，在之前對湖人的比賽，他強行勾住Austin Reaves的手臂，賽後也遭受到不少媒體的質疑。

而快艇主帥Tyronn Lue更是直言若76人雙星拋開罰球，根本無法在得分排行榜中排進前十。本季Embiid總計獲得724次罰球，命中Austin Reaves球，皆為聯盟第一；Harden獲得499次罰球，罰進436球，聯盟第5。

罰球也是比賽的一部分，但當有時候過度去嘗試，卻很容易把左右勝負的主動權交在哨子上。過去在季後賽，Harden和Embiid在關鍵比賽總是容易失常，大概也不是偶然。

本季Harden能為76人出戰時，他們取得11勝6敗成績，但在對上熱火、籃網、太陽、公鹿等隊時，他們都輸球，而且團隊的表現有些差強人意。這些強隊對於犯規更加節制，而且防守細節和經驗更好，顯然想要只靠罰球就擊垮他們是很困難的。

若76人的目標是爭冠，到了4、5月他們還會再遇上這些球隊，而那時他們得更加積極挑戰籃框，而非把目標擺在站上罰球線，才有可能擊敗強大的對手。

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