陳永德倒戈支持黃珊珊？王鴻薇：想像豐富卻經不起考驗
台北市長柯文哲與副市長黃珊珊，於3月28日參與松山區地方廟宇繞境餐敘活動，而該場活動的主人是連任7屆的資深國民黨台北市議員陳永德。而兩人在台上高歌甚至互相稱兄道弟的畫面，也被外界解讀為藍營「被拔樁」。民進黨副秘書長林鶴明也指「友柯」議員倒戈拔樁國民黨可能的台北市長人選蔣萬安。國民黨市議員王鴻薇則指出，這些不在現場的人「想像豐富的說法根本經不起考驗」。
王鴻薇表示，事實真相是陳永德也邀請了蔣萬安，當天六點半就已經在現場，先和現場民眾一一致意。因為自己因為稍晚到，陳永德特別說「鴻薇，趕快去陪萬安敬酒」，蔣萬安逐桌致意後，永德以主人身份上場致詞，特別邀請當日爐主，九位吳興地區里長，費鴻泰委員和我上舞台。「永德致詞還特別支持蔣萬安選市長，請問這樣的排場，到底拔什麼樁？倒什麼戈？」王鴻薇說，聽到七連霸的陳永德在舞台上公開挺蔣萬安，民進黨林鶴明是不是要失眠了？還有力氣挑撥離間嗎？
王鴻薇強調，當天是地方宗教活動，陳永德身為主持人，當然是不分黨派，「不要說當天民眾黨侯選人去，當天我在現場時至少看到國民黨兩位新人滿志剛，陳俞亦，民進黨議員張茂楠還帶著要交棒的女兒也到現場。」王鴻薇說，陳永德是資深議員，當然很大度地讓不同黨派民代或候選人在現場。任何一個政黨想要製造拔樁，倒戈認知作戰，都太小看了陳永德。
王鴻薇直言，不在現場的人請閉嘴，媒體朋友也不要被利用。球賽沒有只報下半場，不報上半場的，更何況柯P以市長身分參加活動，很正常的事，邀柯P就變成支持黃珊珊，那全台北市都變成挺黃珊珊活動了嗎？