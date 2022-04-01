樂天女孩當街彎腰曬「凶猛深溝」 路人視線捨不得移開
「酒精路跑」活動近來相當火熱，一群人只要在步行途中，經過任何一間超商、酒吧等有賣酒類的商店，就必須入店買一瓶酒來喝，且在到達下一間店前，必須飲用完畢，而實境節目《Help！女孩花惹Fun》，這次也發揮創意，特別規畫「舞告讚！Dancing路跑」，樂天啦啦隊沐妍、陳伊、林襄、Yuri擔任主持人，在西門町依照指定路線路跑，途中經過店家若聽到任何音樂，則必須跳完一段熱舞，才能繼續前進。其中沐妍彎下身放送身材，讓街上的路人們都看得目不轉睛。
沐妍身穿粉紅色短版上衣和短褲，放風渾圓美胸和小蠻腰，聽見歌曲開始扭腰擺臀，跳出性感舞姿，並且對著鏡頭撩髮、拋媚眼，擺出撫媚表情，甚至做出抖胸舞。而低胸的衣領設計，讓沐妍只要彎下身、蹲下，傲人的上圍就能呼之欲出，跟著節奏狂晃，畫面相當惹火。
擁有E級魔鬼身材、IG破百萬追蹤的林襄也越跳越嗨，白色短版上衣、短褲，遮掩不住火辣身材，美胸配合強烈節奏抖動，甚至大開M字腿、下腰等撩人姿勢，嫩白雙腿一覽無遺，性感又不失力量的舞姿，把旁邊的「襄民」們都電暈。
而有「甜心虎牙」之稱的陳伊，在節目中活潑大方、搞笑幽默的表現，深受觀眾喜愛，當天錄影不僅展露姣好身材、性感蜜大腿，還在路邊抱著電線桿大跳鋼管舞，對著鏡頭秀電臀舞，現場男性粉絲都high炸，並且製作單位笑虧：「攝影師要流鼻血了」。陳伊表示：「平常都在球場上跳舞，這次來到西門町在路邊跳舞，很有趣！看到粉絲特別來加油，也很開心。」。
有「最正啦啦隊女神」、曾演出《刻在你心底的名字》等國片的樂天女孩Yuri陳怡叡，甜美笑容、長相清秀，解放誘人曲線之餘，也穿上綠色緊身上衣、牛仔短褲，大方秀出螞蟻腰，上衣貼身設計洩漏她的渾圓胸型，令粉絲看了臉紅心跳。