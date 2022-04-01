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台中婚宴延燒！市府採檢184人結果出爐　21陽性2人失聯中

▲台中市政府緊急派員至台中歌劇院進行消毒作業。（圖／台中市政府提供）
▲台中市政府緊急派員至台中歌劇院進行消毒作業。（圖／台中市政府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-01 12:27:05

台中婚宴群聚持續延燒，市政府總共匡列該婚宴相關人員184人，其中173人已篩檢，有21人陽性確診，陰型反應132人，目前尚有2位仍聯繫不上，至於新光三越與林酒店在消毒作業結束後，勘查合格，將於今天恢復營業。

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觀旅局表示，市府3月30日公布，3月25日林酒店有確診者足跡後，即通知業者進行清消，市府以嚴謹態度加強防疫，要求旅館全館自主停業1天，徹底擴大全面清消，林酒店25日接獲通知後，當天晩上和26日下午，兩度委由環保公司進行全館清消，觀旅局今早派員勘查，經勘查合格，同意中午12點起恢復營業。

而小貝果托嬰中心何時恢復收托？社會局表示，小貝果沒有確診個案，依照中央防疫規定不用停托，市府謹慎起見要求托嬰中心今日停托1天，連假後下週三可恢復收托。

另外因該婚宴場地位於台中歌劇院5樓，3/26發現確診足跡後，歌劇院隨即全面消毒，並自3/30至4/1自主停業3日，預計在明天（2日）上午11時30分開放公共區域。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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