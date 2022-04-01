台中婚宴延燒！市府採檢184人結果出爐 21陽性2人失聯中
台中婚宴群聚持續延燒，市政府總共匡列該婚宴相關人員184人，其中173人已篩檢，有21人陽性確診，陰型反應132人，目前尚有2位仍聯繫不上，至於新光三越與林酒店在消毒作業結束後，勘查合格，將於今天恢復營業。
觀旅局表示，市府3月30日公布，3月25日林酒店有確診者足跡後，即通知業者進行清消，市府以嚴謹態度加強防疫，要求旅館全館自主停業1天，徹底擴大全面清消，林酒店25日接獲通知後，當天晩上和26日下午，兩度委由環保公司進行全館清消，觀旅局今早派員勘查，經勘查合格，同意中午12點起恢復營業。
而小貝果托嬰中心何時恢復收托？社會局表示，小貝果沒有確診個案，依照中央防疫規定不用停托，市府謹慎起見要求托嬰中心今日停托1天，連假後下週三可恢復收托。
另外因該婚宴場地位於台中歌劇院5樓，3/26發現確診足跡後，歌劇院隨即全面消毒，並自3/30至4/1自主停業3日，預計在明天（2日）上午11時30分開放公共區域。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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