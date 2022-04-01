菜價飆漲！上海封控民眾急搶菜　高麗菜「跟機票一樣貴」

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而上海市浦西地區也於4月1日3時起實施封控，開展核酸篩查。核酸篩查期間，封控區域內住宅小區實施封閉式管理，所有人員「足不出戶」，除必要的保障城市運行和供應的人員、車輛外，城區道路街面將保持無人、車活動。
根據《自由亞洲電台》報導，隨著上海疫情封控措施進行，當地菜價大幅上漲，當地有市場出現一顆78.1元人民幣（約台幣353元）的高麗菜、要價77.9元人民幣（約台幣352元）的大白菜以及107.8元人民幣（約台幣487元）一公斤馬鈴薯的離譜菜價。有網友表示，4月1日從廣州飛往上海的機票票價才只要79元人民幣（約台幣357元），紛紛將這超高菜價的現象稱為「飛機票白菜價」。
一名黃先生向《自由亞洲電台》表示，「我家人到菜市場買菜，賣菜的就給你秤一下，直接給你抱總價，不會告訴你單價多少，因為確實非常誇張。」黃先生指出，當時家人只買了2顆花椰菜、1把豇豆（又稱菜豆仔、豆角）以及6、7跟比較短的黃瓜，大概就要約150元人民幣（約台幣678元）。「後面還很多人在排隊買菜，他（攤商）報給你一個價格，你就只能付錢買，不能討價還價的。」
天價蔬菜讓上海居民受不了，甚至還有數十名民眾在晚上走上街頭抗議，高喊「我們要吃平價菜！」上海市市場監管局先前表示，已經針對上海高島屋百貨公司將白菜標價一顆77.9元人民幣（約台幣352）一事處以50萬元人民幣的「頂格處罰」。
不過一名住在徐匯區的蔣小姐表示，比起高價菜，目前部分上海居民面臨更嚴重的問題是沒菜可買，「有的地方超市已經關門了，一個原因也是怕搶，怕人傳人；另一個是東西賣光了，超市沒有人去，也沒有開的必要了。」蔣小姐指出，超市的蔬菜和糕點被大量搶購，綠色蔬菜搶起來困難，就去搶馬鈴薯、黃瓜等根莖類食物，還有與主食接近的糕點類零食也被搶購一空。
蔣小姐表示，「朋友的小區封了19天，居委會也沒有供應、採購過食物。他們也很擔心接下來吃的怎麼辦，因為也不讓他們出去，孩子還要喝奶粉，這些都是消耗品。」隨著上海持續在疫情下實行封控政策，當地有居民面臨食物短缺的情況更層出不窮。
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