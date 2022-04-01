防霧鎖金門機場　航港局備雲豹、藍鵲高速輪應變

交通部航港局今（1）日表示，因應清明連續假期將屆，為協助金門鄉親順利返鄉，航港局已邀集民用航空局、合富海運公司、百麗航運公司及各航務中心，針對倘啟動B計畫之疏運規劃作業進行研商確認，並依不同情境備妥備援船舶，將以雲豹、藍鵲高速輪或合富快輪協助執行疏運旅客，亦提供航港局於霧鎖時通知啟動專船疏運。
航港局表示，去（2021）年清明連假連日濃霧造成金門機場關場多次暫停起降，松山機場累積大量無法搭機返鄉鄉親，為協助金門鄉親返鄉，航港局協調合富海運公司、仟富海運公司及百麗航運公司增開海運專船協助疏運旅客，3日合計執行基隆/台中/布袋-金門6航次，緊急疏運旅客2,301人，有效協助旅客返鄉清明團聚及掃墓。因此，今年特於清明前預為協調，非常感謝百麗航運公司於清明連假期間，雲豹/藍鵲高速輪在布袋-馬公航班訂票率接近100%之情況下，仍配合於連假期間每日預備1艘船舶協助臺金霧鎖B計畫整備工作，在海象許可下，即可協助疏運金門鄉親。
航港局進一步說明，為維護疏運秩序，若啟動B計畫，請有意願轉搭專船之旅客，前往各航空站登記轉搭候補，並自各航空站搭乘路陸接駁專車前往港口。另外，航港局將視民用航空局通知啟動B計畫時間，指定適合船舶投入疏運，若指定雲豹/藍鵲高速輪，將執行嘉義布袋港-金門水頭港區航線疏運，布袋至金門航線開航時間為下午14時、金門至布袋航線開航時間為上午8時；若須夜航，則將於臺馬輪可正常營運及馬祖無霧鎖的前提下，通知合富海運所屬合富快輪加入疏運，可由基隆港或臺中港發船。
航港局指出，依據氣象局預報資料顯示，本(1)日起受東北季風影響，台灣海峽及離島海面風浪轉大，因此連假前期發生霧鎖金門機率較低。航港局表示，目前4月1日至3日高雄及布袋往返澎湖航線之各業者均已公告停航，另4月1日馬祖往基隆以及綠島蘭嶼各航線亦已停航，航港局已請業者主動告知旅客相關停航訊息並妥處退票事宜，也呼籲旅客應於行前持續關注相關船班異動資訊。
另外，因連假出遊旅客眾多，為降低疫情擴散風險，航港局也呼籲民眾進入海運客運場站、船舶均須佩戴口罩、配合量測體溫，乘船時亦應攜帶身分證件，於登船前提供查驗，同時也將持續督導場站與船舶管理單位，落實執行清潔消毒，以杜絕傳染途徑，維護民眾乘船安全。