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486霸氣宣布！贈「洗衣機」給羅一鈞　網勸：介紹老婆啦

▲486先生今天上午在臉書表示，想要送一台「洗衣機」給醫療應變組副組長羅一鈞。（翻攝486先生臉書）
▲486先生今天上午在臉書表示，想要送一台「洗衣機」給醫療應變組副組長羅一鈞。（翻攝486先生臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-04-01 14:06:55

近期疫情一度崛起，指揮中心指揮官陳時中昨天（31日）透露，醫療應變組副組長羅一鈞深夜向他請假，經詢問才得知是要回家洗衣服，讓不少國人聽聞後，對其2年來全心投入防疫工作表示感謝。知名團購達人486先生今天（1日）也在臉書表示，要贈與一台洗衣機給羅一鈞，網友則瘋喊：介紹老婆比較實際！

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▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨天突然向陳時中請假，並表示再不回家洗衣服，會沒有衣服可穿。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨天突然向陳時中請假，並表示再不回家洗衣服，會沒有衣服可穿。（圖／指揮中心）
據了解，今天上午486先生在臉書貼文表示，「蝦米？羅副洗衣服洗到半夜？阿中部長還哭了？不囉嗦，誰幫我問一下羅副的資料，我送一台最新才剛到台灣的18公斤洗衣機與16公斤乾衣機過去，另外加上一台電子衣櫥可以讓羅副衣服外套褲子消毒與整平。」文末還加上「我是說真的」表示並非玩笑話。

貼文一出，引來不少網友留言，「486就是讚」、「揪甘心」、「486好貼心」，但也有網友指出，公務人員應該不可以接受這類的餽贈，賣相害（台語:意旨不要害他），還是介紹老婆比較實際。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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