486霸氣宣布！贈「洗衣機」給羅一鈞 網勸：介紹老婆啦
近期疫情一度崛起，指揮中心指揮官陳時中昨天（31日）透露，醫療應變組副組長羅一鈞深夜向他請假，經詢問才得知是要回家洗衣服，讓不少國人聽聞後，對其2年來全心投入防疫工作表示感謝。知名團購達人486先生今天（1日）也在臉書表示，要贈與一台洗衣機給羅一鈞，網友則瘋喊：介紹老婆比較實際！
據了解，今天上午486先生在臉書貼文表示，「蝦米？羅副洗衣服洗到半夜？阿中部長還哭了？不囉嗦，誰幫我問一下羅副的資料，我送一台最新才剛到台灣的18公斤洗衣機與16公斤乾衣機過去，另外加上一台電子衣櫥可以讓羅副衣服外套褲子消毒與整平。」文末還加上「我是說真的」表示並非玩笑話。
貼文一出，引來不少網友留言，「486就是讚」、「揪甘心」、「486好貼心」，但也有網友指出，公務人員應該不可以接受這類的餽贈，賣相害（台語:意旨不要害他），還是介紹老婆比較實際。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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