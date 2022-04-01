台中「中山73」影視藝文推運動主題　優惠體育生看電影

我是廣告 請繼續往下閱讀
4月份「中山73」推出主題單元「攀向巔峰」，精選五部以運動為主題的電影，題材包含國人最喜歡的棒球運動外，還有衝浪、跆拳道等，內容輕鬆幽默、深刻感人及歷史紀錄等兼具，適合所有觀眾欣賞。除了「體育生看電影優惠方案」外，配合運動主題更推出穿著棒球裝至中山73看電影，拍照打卡即贈送Hedgren隨行水杯乙個限量優惠，好康大方送，千萬不要錯過了。
第一部登場是輕鬆的運動喜劇「我和我的冠軍籃球隊」。這部西班牙電影講述職業籃球隊教練馬可，如何帶領一群毫無運動神經的身心障礙者邁向冠軍之路。本片由真實身障素人演出，一上映就榮登西班牙電影年度票房冠軍，笑中帶淚的劇情也代表西班牙角逐2019奧斯卡外語片。
另外，主題單元特別推薦給熱愛棒球的影迷「青春：第50屆日本全國高中棒球錦標賽」及「甲子園：夢想競技場」。兩部片分別記錄了不同時代日本高中棒球員們的憧憬與嚮往，講述球員們在「甲子園球場」追逐榮耀、揮灑汗水的故事。「青春：第50屆日本全國高中棒球錦標賽」記錄1968年的夏季甲子園，那是第50屆日本全國高中棒球錦標賽，從兩千多所學校脫穎而出的48校菁英隊伍，準備爭奪獨一無二的至高榮耀，片中更穿插珍貴歷史畫面，細數甲子園的變遷史，是一部具備歷史意義及見證永不放棄精神的傳奇傑作。
主題單元也精選兩部韓國電影，「竹島衝浪日記」由「加油吧！李先生」的全慧彬與「機智牢房生活」朴浩山所主演，是韓國首部以衝浪為題材的電影，但內容更多是在講述人與人之間的交流，如同電影中的台詞「別只想著要站起來，盡情感受波浪吧！」感受當下的感覺、感受與人的互動才是這部電影傳達給觀眾的訊息。
「師範：跆拳道領袖」，記錄韓國跆拳道領袖姜信哲與冠軍女兒的熱血心路歷程。姜信哲館長在伊朗培育了數千名的徒弟後，回到韓國的水原開設了南昌道館，熱愛跆拳道的父親與女兒，他們所夢想的跆拳道究竟為何？兩部不同類型、不同運動種類的電影，都在傳遞著運動精神之外的人的情感。