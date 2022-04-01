台中「中山73」影視藝文推運動主題　優惠體育生看電影

台中市政府提升全民運動風氣，落實「酷城市、酷運動」，不只規劃全民運動、競技運動、運動產業及運動設施四大面向，更推廣女性運動、原住民運動、銀髮族運動等各種主題活動。台中市「中山 73 影視藝文空間」，特別在 4 月份主題推出五部以運動為主的熱血電影，祭出「體育生看電影優惠方案」，只要是體育系或體育班學生至中山 73 觀看主題單元電影，於購票時提出相關證明，即可享兩人同行一人免費的優惠票價。

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4 月份「中山 73 」推出主題單元「攀向巔峰」，精選五部以運動為主題的電影，題材包含國人最喜歡的棒球運動外，還有衝浪、跆拳道等，內容輕鬆幽默、深刻感人及歷史紀錄等兼具，適合所有觀眾欣賞。除了「體育生看電影優惠方案」外，配合運動主題更推出穿著棒球裝至中山 73 看電影，拍照打卡即贈送 Hedgren 隨行水杯乙個限量優惠，好康大方送，千萬不要錯過了。

第一部登場是輕鬆的運動喜劇「我和我的冠軍籃球隊」。這部西班牙電影講述職業籃球隊教練馬可，如何帶領一群毫無運動神經的身心障礙者邁向冠軍之路。本片由真實身障素人演出，一上映就榮登西班牙電影年度票房冠軍，笑中帶淚的劇情也代表西班牙角逐 2019 奧斯卡外語片。

另外，主題單元特別推薦給熱愛棒球的影迷「青春：第 50 屆日本全國高中棒球錦標賽」及「甲子園：夢想競技場」。兩部片分別記錄了不同時代日本高中棒球員們的憧憬與嚮往，講述球員們在「甲子園球場」追逐榮耀、揮灑汗水的故事。「青春：第 50 屆日本全國高中棒球錦標賽」記錄 1968 年的夏季甲子園，那是第 50 屆日本全國高中棒球錦標賽，從兩千多所學校脫穎而出的 48 校菁英隊伍，準備爭奪獨一無二的至高榮耀，片中更穿插珍貴歷史畫面，細數甲子園的變遷史，是一部具備歷史意義及見證永不放棄精神的傳奇傑作。

▲青春：第50屆日本全國高中棒球錦標賽，媲美市川崑鉅作「東京奧運1964」(圖／中山73影視提供2022.4. 1)

主題單元也精選兩部韓國電影，「竹島衝浪日記」由「加油吧！李先生」的全慧彬與「機智牢房生活」朴浩山所主演，是韓國首部以衝浪為題材的電影，但內容更多是在講述人與人之間的交流，如同電影中的台詞「別只想著要站起來，盡情感受波浪吧！」感受當下的感覺、感受與人的互動才是這部電影傳達給觀眾的訊息。

▲沉浸於浪潮中的衝浪者們在韓國衝浪勝地「竹島」所發生的特別故事(圖／中山73影視提供2022.4. 1)