長期聞到異味　竟是鼻子發黴

常覺得嗅覺異常或是聞到怪味呢？ 39 歲吳先生最近一年來時常覺得臉部有壓迫感、鼻涕倒流，以及聞到奇怪的味道，甚至呼氣時連身旁的人都能聞到臭味，困擾許久後至長安醫院耳鼻喉科就診，醫師透過內視鏡檢查診斷為黴菌性鼻竇炎，隨即安排鼻部內視鏡手術、搭配 AIRO 導航系統輔助取出直徑 1 公分左右的黴菌球，術後恢復良好，順利解決吳先生的困擾。

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長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫表示，引起鼻部異味的原因有很多，像是黴菌或細菌感染、鼻黏膜病變、萎縮性鼻炎、鼻內異物，甚至是鼻咽癌等，可由鼻內視鏡、鼻竇 X 光片或是電腦斷層掃描來做鑑別診斷。若長期反覆的鼻竇炎未經妥善的治療，還可能影響周圍的器官：例如壓迫眼眶周圍造成眼周感染及複視；或者往上進入顱內感染造成意識改變等神經學的症狀。

醫師林恆甫解釋，台灣屬於潮濕溫暖的海島型氣候，相當適合黴菌的生長，而鼻腔就是個適合寄生的環境，再加上人口密集以及空污問題等，使得鼻竇炎在台盛行率高。黴菌性鼻竇炎的症狀並不明顯，從輕微的流鼻水、鼻塞、鼻涕倒流、黃色鼻涕、臉部壓迫感、嗅覺異常、慢性咳嗽，到嚴重的顏面視力受損或意識改變等神經學症狀都有可能。

黴菌性鼻竇炎，一般的藥物治療幫助有限，最好的方法是將黴菌從鼻竇清除乾淨，鼻部內視鏡手術是一安全且有效的治療方法，再搭配術中導航系統輔助，清除乾淨這些黴菌積累的塊狀物，照顧得宜，病患通常能痊癒，甩開鼻腔不適感、恢復生活品質。