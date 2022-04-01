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玄彬婚禮是前女友「宋慧喬前任聚會」？仲基憲哥現身解謎

▲玄彬（中）的婚禮上，傳李秉憲（左）、宋仲基（右）皆出席，3人都是宋慧喬的前任。（圖／vast.ent、宋仲基、宋慧喬、李秉憲IG）
▲玄彬（中）的婚禮上，傳李秉憲（左）、宋仲基（右）皆出席，3人都是宋慧喬的前任。（圖／vast.ent、宋仲基、宋慧喬、李秉憲IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-04-01 14:22:382022-04-01 14:24:58

玄彬、孫藝真3月31日完婚，坐上賓客全是演藝圈大咖，逗趣的是，玄彬前女友宋慧喬的「前任們」宋仲基、李秉憲驚傳出席，微妙關係引起微博網友熱議，但韓媒尚未報導證實，記者捕捉到的宋仲基身影也有待確認。

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▲▼有網友透露宋仲基出席婚宴，在社群掀起討論，但消息未經證實。（圖／Twitter、IG）
▲▼有網友透露宋仲基出席婚宴，在社群掀起討論，但消息未經證實。（圖／Twitter、IG）
▲有網友透露宋仲基出席婚宴，在社群掀起討論，但消息未經證實。（圖／Twitter）
 
▲宋仲基出席玄彬、孫藝真婚禮照片流出。（圖／IG）
▲宋仲基驚傳出席玄彬婚禮，但該照應是別的婚宴現場。（圖／IG）
▲網友發現，玄彬婚禮現場確實看見宋仲基，但未經證實。（圖／IG）
▲網友發現，玄彬婚禮現場確實看見宋仲基，但未經證實。（圖／IG）
「玄孫夫妻」婚宴賓客據傳有張東健、安聖基、朱鎮模、車太鉉、池珍熙、金宣兒、河智苑、李沇熹、「少女時代」潤娥、宋玧妸、李秉憲李珉廷夫婦、嚴志媛、吳允兒、孔曉振、丁海寅、孔劉、宋仲基、田美都、金智賢等人，因現場戒備森嚴，媒體都未捕捉到藝人身影，僅有張英南入內時搖下車窗被拍到。

該婚禮也掀起另一波討論，就是座上賓客有宋仲基跟李秉憲，2人加上玄彬都是宋慧喬的「前男友」，微妙關係震驚網友，但李秉憲的老婆李珉廷跟孫藝真同公司，假設他真有出席並不奇怪，反倒是宋仲基現身造成熱搜排行，一度嚇到網友：「害我以為宋仲基也結婚！」、「這些人（宋、李、玄）到底是什麼關係？」。

目前韓媒未報導宋仲基是否出席，但有賓客流出他與現場人的合照，事後查證並非玄孫的婚禮現場，不過從媒體遠拍的照片中，似乎找到宋仲基身影，「玄孫夫妻」的婚禮遭網友調侃是「宋慧喬前任的聚會」，十分逗趣。

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