基隆小吃店群聚＋21！陳時中：還會有個案 海量足跡曝光
中央流行疫情指揮中心今（1）日宣布新增104例本土COVID-19確診病例，連續兩天創今年新高，而其中基隆小吃店相關群聚再增21例，包括一位警局會計人員，陳時中直言「還會有個案」，但也強調目前看來沒有大爆發的跡象。
基隆小吃店衍生其他場所與市警局相關群聚累計已達115例，陳時中認為隨著未來社區持續篩檢，估計還會再發現新增個案，但強調目前看來並沒有大爆發的跡象，希望能繼續疫調找出傳播途徑與來源。
市警局表示，新增確診個案為內勤行政人員，參與過24日餐會，被匡列居家隔離中。曾於3月27日PCR檢驗為陰性，但昨日在住家中使用快篩試劑自行檢測，結果顯示為陽性，隨即依規定第二次PCR採檢，證實陽性確診。
基隆市政府公布最新確診者足跡如下：
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。