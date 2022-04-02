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17世紀歐洲「香水奇案」　600男慘遭妻子毒死？

▲17世紀的義大利，據傳曾流行一種名為「托法娜仙液」的神祕香水，能殺人無形。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲17世紀的義大利，據傳曾流行一種名為「托法娜仙液」的神祕香水，能殺人無形。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-02 09:00:00

香水是許多追求時尚和愉悅感官的男女，都不可或缺的魅力物品，在人類社會已有上千年的使用歷史。然而，看似無害的香水，在有心人手上一樣能化為殺人利器，17世紀的義大利就曾發生多起命案，1名調香師將「獨門暗殺配方」包裝成精緻香水販售，讓想要結束婚姻關係的女性神不知鬼不覺的奪走丈夫性命，數量據悉達600人之多。

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距今約400多年前，義大利有名叫托芬娜（Giulia Tofana）的調香師，研發了一款名為「托法娜仙液」（Aqua Tofana）的香水，在17世紀中期的義國北部流行一時（有一說則是由托芬娜的母親發明）。這種香水含有亞砷酸成分，據悉是用火山析出的礦物調配而成，每次只要4滴，服用數次就能奪命。

茱莉婭表面上是賣香水的正經生意人，私底下卻透過熟客帶人的方式，販售「托法娜仙液」，以外表精緻的香水瓶盛裝，一般根本不會有人懷疑裡面的東西是可以殺人的劇毒液體，加上茱莉婭十分謹慎，不只不會在店裡儲放「托法娜仙液」，與顧客也都是很有默契的一手交錢一手交貨，從來不會多問一句。

▲據悉只要連續服用幾次「托法娜仙液」，就能讓被害人在短時間內死去，難以查明死因。（圖／翻攝自網路）
▲據悉只要連續服用幾次「托法娜仙液」，就能讓被害人在短時間內死去，難以查明死因。（圖／翻攝自網路）
此外，這種香水殺人於無形，只要在對方的飲食裡加上4滴，服用一段時間就能奪命，加上慢性砷中毒以當時的醫療水準來看，不容易與一般慢性病區別，所以很難檢測出被害人具體的死亡原因。

幾年過去，托芬娜的秘密生意一直做的相當順利，她的顧客中，有些是不堪丈夫家暴的婦人，有些則是希望能早日繼承遺產的狠婦；直到1651年，1位新顧客買下香水準備毒殺自己的丈夫時，因一時心軟，打翻丈夫即將入口的茶水，整起事件終於曝光。

婦人的丈夫在茶水被打翻後起了疑心，經過一番拷打逼問，婦人就將購買香水下毒，以及香水商人是誰都交代了出來。後來的故事其實眾說紛紜，有人說托芬娜被送上絞刑架處死，據她交代，被逮前她共賣出600多瓶「托法娜仙液」，這意味著她幫助600多位妻子殺掉了自己的丈夫；也有說法是，她成功逃走並躲到一處修道院避難，直到多年後身分曝光而被處決，屍體則被扔到教堂牆上，所謂的「托法娜仙液」也在事後遭到政府嚴格禁止，幾乎從世上銷聲匿跡。

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