台中婚宴群聚+12！確診者多外縣市來 台中25處足跡曝光
中央流行疫情指揮中心今（1）日表示，國內本土個案增104例，其中台中婚宴群聚擴大，再增12人染疫，累計該群聚造成25人確診，指揮官陳時中，婚宴確診者有10人從外縣市到台中，今日確診的12人只有2人是住在台中，所以整體來看有23人是因前來參加婚宴而確診，甚至包括金門確診者。
陳時中指出，目前婚宴看起來有一個可能的源頭，從台中直接帶進去的可能性較小，個案散佈全台都有，包括雙北、基隆、彰化、金門等7縣市，只有2人在台中。
醫療應變組副組長羅一鈞則表示，個案發病日都集中在3/28至3/30，當中有一名北部南下參加婚宴無症狀個案，Ct值為29，但還須要二採進行序列比對，去看跟哪個外地傳播鏈有關。
台中市衛生局稍早也公布確診者最新足跡，時間區間為3/26-3/28，到過國家歌劇院、勤美誠品、老虎城、享溫馨ktv、廣三SOGO、金典綠園道、家樂福德安店等25處。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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