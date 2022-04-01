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台中婚宴群聚+12！確診者多外縣市來　台中25處足跡曝光

▲指揮官陳時中針對台中群聚案進行說明。（圖／翻攝疾管署直播）
▲指揮官陳時中針對台中群聚案進行說明。（圖／翻攝疾管署直播）

編輯中心／綜合報導

2022-04-01 15:34:15

中央流行疫情指揮中心今（1）日表示，國內本土個案增104例，其中台中婚宴群聚擴大，再增12人染疫，累計該群聚造成25人確診，指揮官陳時中，婚宴確診者有10人從外縣市到台中，今日確診的12人只有2人是住在台中，所以整體來看有23人是因前來參加婚宴而確診，甚至包括金門確診者。

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▲台中婚宴群聚關聯圖（圖／指揮中心）
▲台中婚宴群聚關聯圖（圖／指揮中心）
陳時中指出，目前婚宴看起來有一個可能的源頭，從台中直接帶進去的可能性較小，個案散佈全台都有，包括雙北、基隆、彰化、金門等7縣市，只有2人在台中。

醫療應變組副組長羅一鈞則表示，個案發病日都集中在3/28至3/30，當中有一名北部南下參加婚宴無症狀個案，Ct值為29，但還須要二採進行序列比對，去看跟哪個外地傳播鏈有關。

台中市衛生局稍早也公布確診者最新足跡，時間區間為3/26-3/28，到過國家歌劇院、勤美誠品、老虎城、享溫馨ktv、廣三SOGO、金典綠園道、家樂福德安店等25處。（編輯：林莞茜）

▲台中足跡0401（圖／台中市政府）
▲台中足跡公布相關確診個案足跡。（圖／台中市衛生局）
▲台中足跡0401（圖／台中市衛生局）
▲台中足跡公布相關確診個案足跡。（圖／台中市衛生局）
▲台中足跡0401（圖／台中市衛生局）
▲台中足跡公布相關確診個案足跡。（圖／台中市衛生局）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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