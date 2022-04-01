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本土病例99%無症狀！長者重症率較高　羅一鈞：快打疫苗

▲疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒，雖然最近確診者「無症狀」比例高達99.76%，但長者仍需盡快施打疫苗。（圖／指揮中心提供）
▲疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒，雖然最近確診者「無症狀」比例高達99.76%，但長者仍需盡快施打疫苗。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-01 15:00:00

中央流行疫情指揮中心今天（1日）宣布，本土新增104例確診個案，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞公布，根據最新基因定序和台灣病例觀察，一月至今，確診者「無症狀」比例是99.76%，其中70歲、80歲以上的「致死率」和「重症率」比其他年齡都來的高，呼籲長者們應盡快接種疫苗增強防護力。

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羅一鈞指出，目前境外、本土沒有新增重症，一月到現在的中症、重症度是0.24%，致死率萬分之八，無症狀比例是99.76%，但他強調，要關注70歲、80歲以上的致死率和重症率，比其他年齡層高，這項數據和其他國家觀察相比是一致的，因此「還是要提醒長者要去接種二劑或三劑疫苗增強防護力。」

▲（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今天（1日）宣布，本土新增104例確診個案。（圖／指揮中心提供）
羅一鈞補充，本週45例境外移入Omicron中，主要還是以東南亞為主，但也有部分案例是從澳洲、美國、歐洲進來，這些以BA.2定序結果來自多國，境外移入的情況和各國目前情況也是一致的。

此外，指揮中心今宣布，本土新增104例確診個案中，新北市40例最多，基隆市、桃園同以20例並列第二，第三則為台北市，共有12例新增個案；共45例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。（編輯：張志浩）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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