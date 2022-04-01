本土病例99%無症狀！長者重症率較高 羅一鈞：快打疫苗
中央流行疫情指揮中心今天（1日）宣布，本土新增104例確診個案，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞公布，根據最新基因定序和台灣病例觀察，一月至今，確診者「無症狀」比例是99.76%，其中70歲、80歲以上的「致死率」和「重症率」比其他年齡都來的高，呼籲長者們應盡快接種疫苗增強防護力。
羅一鈞指出，目前境外、本土沒有新增重症，一月到現在的中症、重症度是0.24%，致死率萬分之八，無症狀比例是99.76%，但他強調，要關注70歲、80歲以上的致死率和重症率，比其他年齡層高，這項數據和其他國家觀察相比是一致的，因此「還是要提醒長者要去接種二劑或三劑疫苗增強防護力。」
羅一鈞補充，本週45例境外移入Omicron中，主要還是以東南亞為主，但也有部分案例是從澳洲、美國、歐洲進來，這些以BA.2定序結果來自多國，境外移入的情況和各國目前情況也是一致的。
此外，指揮中心今宣布，本土新增104例確診個案中，新北市40例最多，基隆市、桃園同以20例並列第二，第三則為台北市，共有12例新增個案；共45例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。（編輯：張志浩）
※【NOWnews 今日新聞
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