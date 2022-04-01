談東南亞市場！「台商論壇」在佛光大學圓滿落幕

佛光大學舉辦之「疫情下東南亞華臺商的發展」學術論壇於25日、26日成功落幕，講座共計三場，論壇主題分別針對疫情後大陸東南亞華台商的發展、疫情後海洋東南亞華台商的發展和疫情後東南亞華台商的發展圓桌論壇，進行學術交流。
在第一場論壇中，泰國正大管理學院校長辦公室梁秉群執行總監認為，過往佔泰國GDP很大比重的旅遊業遭受疫情重創後，泰國經濟會有一定程度的衰退，但是在電子商務、金融科技、社交媒體等卻創造出不小的商機。同樣來自泰國正大管理學院的執行總監鍾福安則提出，泰國的7-11在疫情下發展出更多元的服務，及提升衛生品管的標準等做法，使零售業將此次疫情的衝擊降到最低。在泰國深耕多年的看見泰國創辦人李致德，提出餐飲、醫療衛材、智慧醫療都是未來臺商前進泰國的商機，然而相關專業人才欠缺則是最大的挑戰。梅氏清泉博士表示因爲疫情及中美貿易戰，加速製造業將部份產能由中國移到越南，加上當地企業也意識到數位轉型的重要，對於越南經濟前景也表示樂觀。
第二場論壇中，菲律賓台灣工商總會林家丞主席詳盡說明臺灣優勢產業有交通運輸系統、生物科技醫藥、綠色能源及廢棄物處理等。峇里島JM Travel Bali新加坡籍的莫偉平總經理表示，以往峇里島過渡依賴外國觀光客，導致疫情下完全無法支撐，只能趁這段時間儲備其他服務動能，疫情過後則會將觸角延伸至更多國家力求生存。第三位發表人淡江大學歷史學系助理教授陳琮淵，則分析疫情期間馬來西亞的政治與商業環境。
而圓桌論壇上，五位發表人皆表示，東南亞已慢慢從疫情中走出，呈現出復甦趨勢，不管是新加坡金融科技、印度IT產業、馬來西亞房地產業、菲律賓零售業，與半導體產業等皆出現極大的商機，加上政府新南向政策上路後，也有不少臺商將原本投資中國大陸的資金移轉到東協國家。歡迎有興趣的朋友可以在疫情之後前往東南亞發展。另外，以上三場論壇相關影片可於「一路向南」臉書粉絲專頁（facebook.com/gosouth2021）回放觀看。