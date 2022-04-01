疫情升溫！指揮中心呼籲做好實聯制 違者最高可罰1.5萬
中央流行疫情指揮中心今（1）日宣布新增104例本土COVID-19確診病例，連續兩天創今年新高，疫情全台擴散，幾條主要傳播鏈包括今天新增的桃園某電商網購工作室、基隆小吃店相關場所群聚、中和公寓相關群聚，新增案例都在20人以上，且分佈在多個縣市。對此，指揮中心再次呼籲民眾嚴格落實實聯制，並強調未確實配合者最高可處以新台幣1.5萬元罰鍰。
指揮中心表示，目前社區仍有疫情在傳播，民眾如果有確實做好實聯制的動作，疫調人員在疫調時便可省時很多，同時更能夠確實掌握相關的活動史，也減少店家紙本紀錄的負擔。如果民眾未妥善遵守，依照《傳染病防治法》可以開罰新台幣3000元以上1萬5千元以下罰鍰。
陳時中呼籲民眾積極主動配合，事實上也是在保護自己，並舉例表示遇到很多案例，都是當事人知道自己確診或是被匡列後，立即告訴身邊的接觸者，接觸者再主動出來採檢，這種自發性的主動防疫，比疫調人員還更迅速有效。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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