奶媽變寵妃！大17歲還讓皇帝癡迷　明朝萬貴妃有何魅力？

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正統十四年（1449年），發生土木堡之變，英宗被瓦剌軍擄去，國不可一日無君，朱祁鎮之弟朱祁鈺便被立為明代宗，改元為景泰，同時立朱見深為太子，可是到了景泰三年（1452年），明代宗就將朱見深廢為沂王，改立自己的兒子，朱見濟為太子。
身為廢太子，幼小的朱見深可謂嚐盡人情冷暖，為了怕得罪明代宗，大部分的宮女太監都不敢靠近朱見深，害怕受到牽連，因此搬離太子所住的東宮後，伴隨他左右的，就只有負責照顧他的宮女萬氏，在朱見深心目中，只有這位大他17歲的姊姊對他始終如一，衣食住行照顧的面面俱到，從不因為他是否為太子而有所改變。
世事難料，當時可能沒有人想到，過了幾年，即景泰八年（1457年），英宗朱祁鎮就因奪門之變而復辟成功，朱見深重新被立為太子回到東宮；西元1464年，朱祁鎮死後，朱見深即位，是為明憲宗。
登基後的明憲宗，第1個想立為皇后的人就是萬氏，但當時明憲宗只有16.17歲，萬貞兒卻已經是個30多歲的少婦，以古代的標準來看，稱得上是半老徐娘了；何況萬氏出身低微，皇帝要什麼樣的女人沒有，像萬氏這樣的，別說是皇后，就是當個妃子也是勉強，明憲宗的生母周太后甚至還與萬貞兒同年，自是極力反對，因為這不單單是兒女之情或家務事，更關係到皇家的顏面。
明憲宗無法違背母后的心意，就只能在母親的安排下，冊封吳氏為皇后，但是在憲宗心裡，他最愛的人還是萬貞兒，即使不能立她為后，留在身邊肯定是要的，不只常常召她侍寢，到哪也幾乎都帶著她。1466年初，萬氏生下1子，憲宗大喜，冊封萬氏為貴妃，可惜的是，此子未滿周歲就夭折，從此萬貴妃再也不曾生育。
另一方面，吳氏雖然當了皇后，但不受明憲宗寵愛，也與寵冠後宮的萬氏不合，有一次她因故懲罰、杖打萬氏，明憲宗知曉後大怒，竟藉故廢了吳氏的后位，改遷至西內別宮居住，由此可見萬貴妃在明憲宗心目中的地位，確實非同一般。
在古代，沒有家世的妃子，即使貌美，只要容顏稍有衰老，恩寵就會斷絕，無子女者更是如此，但萬貴妃卻稱霸後宮20多年，明憲宗對她始終寵愛有加；西元1487年春天，萬貴妃因病去世，憲宗甚至還因悲痛過度而輟朝7日，人也日漸消瘦，一病不起，長歎道：「萬侍長去了，我亦將去矣」，最終於同年8月23日駕崩。
回顧萬貴妃充滿爭議的一生，前半生是卑微的宮女，只因成了明憲宗的褓姆，而後又升級為愛人，從此麻雀變鳳凰。有人認為，萬貴妃雖無美色也無家世，但善於察言觀色、善使權術控制朝中大臣，並憑藉皇帝寵愛，在後宮肆意妄為，連皇后都不放在眼裡，還迫害、打壓其他妃子，甚至連累皇帝隨她而去，實為一代妖妃。然而，也有人替萬貞兒打抱不平，認為她與明憲宗演繹了一段超越世俗眼光的愛戀，2人相識於微時，在逆境中相互扶持，不離不棄，這才換得彼此的深情不負。