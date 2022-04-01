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幻象墜海飛官驚險獲救！蔡英文慰勉讚：展現精實訓練成果

▲總統蔡英文視導空軍第二聯隊，探視日前彈射逃生的飛官黃重凱中校（中）。（圖／軍聞社提供）
▲總統蔡英文視導空軍第二聯隊，探視日前彈射逃生的飛官黃重凱中校（中）。（圖／軍聞社提供）

記者呂炯昌／新竹報導

2022-04-01 15:44:072022-04-01 15:49:02

空軍機號2017的一架單座型幻象2000戰機上（3）月14日失事墜海，所幸飛官黃重凱中校跳傘獲救，空軍立即下令幻象戰機全面停飛並實施天安特檢。空軍完成天安特檢後，幻象戰機於今（1）日全面復飛，總統蔡英文親赴新竹空軍基地第二聯隊視導，瞭解幻象機飛官的逃生程序，並頒發加菜金為飛官加油打氣。

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在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、空軍司令熊厚基、民進黨總召柯建銘、新竹市長林智堅旁同下，蔡英文赴新竹基地聽取「0314專案」簡報，以及黃重凱彈射跳傘逃生後獲救過程。

蔡英文致詞時表示，黃重凱中校執行戰鬥訓練時發現戰機有異狀，但是他臨危不亂堅持到戰機發動機失去動力才彈射跳傘逃生，並在救援單位努力下迅速獲救，黃重凱的表現展現出國軍平時精實訓練的成果，在遇到狀況時能迅速處置。

蔡英文指出，面對當前的國際情勢，以及威權擴張，大家的任務都非常繁重，但這些戰備訓練，不僅是要讓國人安心，更是要讓世界看見守護國家的決心。

空軍司令部3月14日失事記者會上，督察長柳惠千少將表示，依據幻象戰機技令手冊跳傘最低高度是2000呎，黃重凱在發動機熄火後在飛機高度2000呎時跳傘。空軍人員表示，黃重凱落海後用鋼筆信號槍迅速向搜救標定出自身位置，因而迅速獲救。

▲幻象2000戰機逃生說明。（圖／記者呂炯昌攝，2022.04.01）
▲幻象2000戰機逃生說明，左為戰機彈射椅，右為解說官說明逃生背心使用過程。（圖／記者呂炯昌攝，2022.04.01）
▲幻象2000戰機逃生用鋼筆信號槍。（圖／記者呂炯昌攝，2022.04.01）
▲幻象2000戰機逃生用鋼筆信號槍。（圖／記者呂炯昌攝，2022.04.01）

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