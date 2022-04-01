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清明連假到來　高雄掃墓祭祖防疫措施加嚴

▲高雄市長陳其邁今（1）天公布新增兩例確診個案，並同時公布掃墓祭祖防疫加嚴措施。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁今（1）天公布新增兩例確診個案，並同時公布掃墓祭祖防疫加嚴措施。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-04-01 15:28:36

清明連假即將到來，有鑑於目前全台疫情多點爆發，連假期間南來北往民眾多，高雄市今（1）日除了宣布各景點將會進行人流管制外，也請民眾追思時在塔外祭拜，進入塔內追思每梯10分鐘以內，連假結束後上班、課首日也請學生生病不入校，公司企業工作人員則建議開工前快篩陰性再上工。

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高雄市政府今日公布新增兩例確診個案，均為前鎮化工廠群聚的家屬，屬第二波感染，無社區風險，並公布台北案23735、23736，在3月30日搭乘高鐵回高雄掃墓，經台北市通報採檢確診。

▲高雄市政府公布台北案23735、23736的高雄足跡。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府公布台北案23735、23736的高雄足跡。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁表示，今天全台個案破百例，可見散發型社區感染要找感染源比較困難，若要阻斷社區傳播鏈，戴口罩很重要，能有效遏止病毒在社區傳播；清明連假即將到來，考量疫情變化，高雄市也祭出加嚴規定，除了請民眾配合戴口罩、實聯制、量體溫、手部消毒、保持社交距離外，也請民眾追思時在塔外祭拜，進入塔內追思每梯10分鐘以內，至於掃墓專車也要以梅花座搭乘，每趟完成消毒後再發車。

▲高雄市政府公布掃墓祭祖防疫加嚴措施。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府公布掃墓祭祖防疫加嚴措施。（圖／高雄市政府提供）
在百貨商場須在美食街，旅館則需在餐廳豎立大型海報看板，強調離桌戴口罩的重要性，而公共區域及廁所每30分鐘消毒一次；觀光景點也會進行人流管制；捷運站及車廂內則會每10分鐘廣播提醒民眾戴口罩。

至於4月6日開學、上班日，學生生病不入校，若入校才發現有呼吸道疾病者，校方應協助就醫採檢，若檢驗結果為陽性應立即通報衛生單位；至於開工日，國營企業的關鍵基礎作業（紅區）人員在開工日前，需進行家用快篩，結果陰性才能上工，而公司企業亦建議快篩陰性再上工。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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