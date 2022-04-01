移工接種率比國人更高！勞動部多元管道持續宣導

本土疫情升溫，新竹、桃園接連出現移工染疫情形，引發各界關心移工防疫管理。勞動部勞動力發展署專門委員莊先生向《四方報》表示，根據統計，目前移工第一、二劑疫苗施打率都比國人更高，第三劑部分勞動部也將透過多元管道加強宣導。
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除了合法移工，在台逾期停（居）留人士也是防疫難以掌握的潛在風險族群。根據移民署掌握，目前國內失聯外籍人士總數為8萬多人，其中包含失聯移工約5萬6千人，而移民署自去年11月起推動安心施打專案，目前失聯外籍人士中已有5萬4千人完成第一劑疫苗施打，第二劑疫苗則有3萬9千人完成施打。
莊姓專門委員表示，其實移工第一、二劑疫苗施打都率都比國人來得高，第三劑目前施打率較低，勞動部也將持續透過Line app、移工社群媒體來宣導，另外也積極檢查施打情形，除了發函給移工、仲介團體一起協助推廣外，也請相關主責部會如經濟部、公共工程委員會等，針對他們管轄的工程進行宣導，督促事業雇主來加強宣導移工疫苗施打。
此外，為避免再度爆發產業移工群聚事件，行政院長蘇貞昌已指示，一定規模以上的企業或特定場所，都應該指定專人為「防疫長」，特別是有管轄關鍵基礎設施或執行重大公共工程的部會，不僅要妥善建立防疫長總名冊，各主辦單位也要針對已發包的工程，嚴加要求廠商隨時建立工區每日進出移工、臨時工名冊，並透過「十夫長、百夫長」聯絡體系，平時持續聯絡、測試或查核，當遇有重大疫情發生時，才能迅速通報、匡列、隔離、採檢，以防堵疫情。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。