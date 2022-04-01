移工接種率比國人更高！勞動部多元管道持續宣導

本土疫情升溫，新竹、桃園接連出現移工染疫情形，引發各界關心移工防疫管理。勞動部勞動力發展署專門委員莊先生向《四方報》表示，根據統計，目前移工第一、二劑疫苗施打率都比國人更高，第三劑部分勞動部也將透過多元管道加強宣導。





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