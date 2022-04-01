羅一鈞拚防疫還洗衣 洪申翰打趣：我的衣服也都自己洗啊
近來疫情再起，指揮中心指揮官陳時中昨透露，醫療應變組副組長羅一鈞30日深夜突然向他請假，並表示「無法開會」，經詢問才得知是要回家洗衣服，因為「髒衣服太久沒洗，再不洗就沒衣服穿了」；行政院長蘇貞昌今日建議，羅可以找一個老婆一起洗衣服，相當紓壓。對此，民進黨立委洪申翰打趣說，自己也都是一個人洗衣服，也不敢想像伴侶的角色或是要一起做甚麼，但防疫人員真的很辛苦，真的很值得尊敬。
針對羅一鈞長時間投入防疫工作，而沒有洗衣服，蘇貞昌今日赴立法院備詢前受訪說，自己注意到很多人說願意幫羅一鈞洗衣服，而自己如果工作壓力很大、心情不好回家時，和太太詹秀齡洗衣服、放烘乾機，然後一面聊天，是很好的紓壓，不知道羅要不要試試看，現在
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洪申翰則在臉書打趣表示，「我的衣服也都自己洗啊」。他進一步向《NOWnews今日新聞》記者表示，自己是一個人住，所以衣服都是自己洗、自己曬、自己收，那現在每個人都很有主體性，也沒有去奢望伴侶的角色或是要一起做甚麼。
洪申翰話鋒一轉也說，確實現在看起來疫情變化比較大，防疫團隊的辛苦跟努力是肯定的，甚至如果去想說，這一群防疫人員他們已經過這樣的生活2年多了，實在對這些防疫人員很尊敬。