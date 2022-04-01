快訊／北市本土確診數突破雙位數！6案與台中婚宴有關

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其中士林區案23598為30多歲男性，為台中婚宴案23277、23266接觸者，匡列居家隔離採檢PCR陽性確診，CT值18，北市衛生局持續疫調中；中山區案23630為30多歲男性，與台中婚宴案23268接觸，匡列居家隔離採檢PCR陽性確診，CT值24，北市衛生局匡列相關接觸者65人居家隔離，擴大採檢5人。
萬華區案23633為20多歲女性，為台中婚宴案23502的接觸者，採檢PCR陽性確診，無症狀，CT值18，北市衛生局持續疫調中；內湖案案23732為30多歲女性，3月26日曾至台中婚宴與確診者案23277足跡重疊而被匡列居家隔離，安排採檢PCR陽性確診，CT值15，無症狀，北市衛生局持續疫調中。
北投案案23734為30多歲男性，為台中婚宴案23277接觸者，被匡列居家隔離採檢PCR陽性確診，無症狀，CT值12，北市衛生局持續疫調中。大安區案23731為20多歲男性，有台中婚宴足跡，3月31日進行接觸者採檢PCR陽性確診，CT值26，北市衛生局持續疫調中。
至於內湖區案23599係20多歲女性為醫院工作者，3月30日出現發燒、咳嗽、喉嚨癢症狀，31日就醫採檢PCR陽性確診，CT值16。案23599於台北市內湖區某醫院擔任護理師，病房工作人員42人、住院病患8人及病房環境採檢30處，採檢結果皆為陰性。北市衛生局持續疫調，釐清是否為院外感染源。
而案23599的同住友人案23631為20多歲男性，經接觸者採檢PCR陽性確診，CT值18，於基隆某國小擔任體育教練，北市衛生局已通知基隆市進行校園相關防疫措施。
文山區案23632為20多歲男性，3月31日入院前採檢，PCR陽性確診，CT值22.3。文山區案23733為20多歲男性，為案23632接觸者，被匡列居家隔離採檢PCR陽性確診，CT值18.6，無症狀，北市衛生局匡列相關接觸者7人居家隔離，擴大採檢2人，並持續疫調中。
松山區案23735、23736分別為40多歲印尼籍看護及70多歲男性，皆為案23374接觸者，經接觸者採檢陽性確診，CT值分別為15及21，北市衛生局持續疫調中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。