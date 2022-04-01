職場及校園疫情多點爆發　鄭文燦：連假結束做快篩保安全

桃園市今（ 1 ）日新增 20 例本土確診，其中包括了電商網購工作坊職場的 5 名員工以及與員工同住的 13 名家人衍生出的校園確診個案。面對及將到來的清明連假，桃園市長鄭文燦今天下午防疫會議時表示，建議連假結束回來上班前做一次快篩，確保自己和大家的安全。

我是廣告 請繼續往下閱讀

鄭文燦指出，大潭電廠跟外籍移工宿舍群聚感染是一個大的群聚，今天所報告的網購電商的工作室是一個衍伸的群聚；中原大學有 1 個教師 1 個學生，這個部分的確診個案可能還會增加。其它的獨立傳播鏈如果擴大也會說明，由於目前採檢的範圍都相當大，只要有一個傳播鏈，不管在家庭的近距離接觸的家人，或就讀的學校、新的職場，一樣要進行採檢。

衛生局長王文彥補充說明，目前比較大的傳播鏈是觀音電廠，觀音電廠到昨天為止有 88 個，不過在桃園市的市民染疫的是 21 個，等下會新增 2 個，將會在明天報告。第二個是剛剛報告的凡美，今天報 20 個，外縣市 3 個，不過陸續會有新的匡列人數出來。第三個是舞蹈班，舞蹈老師團是 5 位，舞蹈老師團裡面桃園市籍的是 2 位，新北市 2 位，宜蘭籍 1 位，其中桃園市籍的老師在一個國小授課，在本市的一個舞蹈班授課，也到宜蘭市授課，這名老師授課的國小學生，還有舞蹈授課教室的個案，是一個連串性跨縣市傳染鏈。

王文彥指出，其它較小的個案都是跟基隆或台北市或新北市有關的，未來比較緊張還是學校，學校鏈裡面是衍伸出來的，中壢某大學這條鏈剛出來，據了解今天早上會有 2 個，所以總共是 3 個，這 3 個發展的情形，目前匡列的人全部是陰性，就是說擴大匡列的是陰性，同寢室，被居隔的人數，希望不要再擴大。