職場及校園疫情多點爆發　鄭文燦：連假結束做快篩保安全

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鄭文燦指出，大潭電廠跟外籍移工宿舍群聚感染是一個大的群聚，今天所報告的網購電商的工作室是一個衍伸的群聚；中原大學有1個教師1個學生，這個部分的確診個案可能還會增加。其它的獨立傳播鏈如果擴大也會說明，由於目前採檢的範圍都相當大，只要有一個傳播鏈，不管在家庭的近距離接觸的家人，或就讀的學校、新的職場，一樣要進行採檢。
衛生局長王文彥補充說明，目前比較大的傳播鏈是觀音電廠，觀音電廠到昨天為止有88個，不過在桃園市的市民染疫的是21個，等下會新增2個，將會在明天報告。第二個是剛剛報告的凡美，今天報20個，外縣市3個，不過陸續會有新的匡列人數出來。第三個是舞蹈班，舞蹈老師團是5位，舞蹈老師團裡面桃園市籍的是2位，新北市2位，宜蘭籍1位，其中桃園市籍的老師在一個國小授課，在本市的一個舞蹈班授課，也到宜蘭市授課，這名老師授課的國小學生，還有舞蹈授課教室的個案，是一個連串性跨縣市傳染鏈。
王文彥指出，其它較小的個案都是跟基隆或台北市或新北市有關的，未來比較緊張還是學校，學校鏈裡面是衍伸出來的，中壢某大學這條鏈剛出來，據了解今天早上會有2個，所以總共是3個，這3個發展的情形，目前匡列的人全部是陰性，就是說擴大匡列的是陰性，同寢室，被居隔的人數，希望不要再擴大。
針對即將到來的清明連假防疫措施，鄭文燦表示，已經請民政局發布了相關措施，包括納骨塔、清明節掃墓的防疫規範和基本的人流管制。桃園因為一個月前就開放各個生命園區提早進行清明掃墓，所以以去年的經驗來說，預估到了清明節這4天，人數反而比較少。鄭文燦進一步建議，在清明連假期間，可能家族的聚會、親友的聚會會很多，如果有去旅遊景點、人潮很多，或參加了很多聚會，最好在回來上班之前做一次快篩，確保自己跟大家安全。