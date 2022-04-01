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職場及校園疫情多點爆發　鄭文燦：連假結束做快篩保安全

▲桃園數條傳播鏈多點爆發，鄭文燦今天呼籲民眾清明連假結束後應自行快篩保護自己及他人安全。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園數條傳播鏈多點爆發，鄭文燦今天呼籲民眾清明連假結束後應自行快篩保護自己及他人安全。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2022-04-01 16:06:51

桃園市今（1）日新增20例本土確診，其中包括了電商網購工作坊職場的5名員工以及與員工同住的13名家人衍生出的校園確診個案。面對及將到來的清明連假，桃園市長鄭文燦今天下午防疫會議時表示，建議連假結束回來上班前做一次快篩，確保自己和大家的安全。

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鄭文燦指出，大潭電廠跟外籍移工宿舍群聚感染是一個大的群聚，今天所報告的網購電商的工作室是一個衍伸的群聚；中原大學有1個教師1個學生，這個部分的確診個案可能還會增加。其它的獨立傳播鏈如果擴大也會說明，由於目前採檢的範圍都相當大，只要有一個傳播鏈，不管在家庭的近距離接觸的家人，或就讀的學校、新的職場，一樣要進行採檢。


衛生局長王文彥補充說明，目前比較大的傳播鏈是觀音電廠，觀音電廠到昨天為止有88個，不過在桃園市的市民染疫的是21個，等下會新增2個，將會在明天報告。第二個是剛剛報告的凡美，今天報20個，外縣市3個，不過陸續會有新的匡列人數出來。第三個是舞蹈班，舞蹈老師團是5位，舞蹈老師團裡面桃園市籍的是2位，新北市2位，宜蘭籍1位，其中桃園市籍的老師在一個國小授課，在本市的一個舞蹈班授課，也到宜蘭市授課，這名老師授課的國小學生，還有舞蹈授課教室的個案，是一個連串性跨縣市傳染鏈。


王文彥指出，其它較小的個案都是跟基隆或台北市或新北市有關的，未來比較緊張還是學校，學校鏈裡面是衍伸出來的，中壢某大學這條鏈剛出來，據了解今天早上會有2個，所以總共是3個，這3個發展的情形，目前匡列的人全部是陰性，就是說擴大匡列的是陰性，同寢室，被居隔的人數，希望不要再擴大。


針對即將到來的清明連假防疫措施，鄭文燦表示，已經請民政局發布了相關措施，包括納骨塔、清明節掃墓的防疫規範和基本的人流管制。桃園因為一個月前就開放各個生命園區提早進行清明掃墓，所以以去年的經驗來說，預估到了清明節這4天，人數反而比較少。鄭文燦進一步建議，在清明連假期間，可能家族的聚會、親友的聚會會很多，如果有去旅遊景點、人潮很多，或參加了很多聚會，最好在回來上班之前做一次快篩，確保自己跟大家安全。

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