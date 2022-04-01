太魯閣號罹難者獲獎　林佳龍赴花蓮偕家屬完成心願

太魯閣事件將屆滿周年，罹難者黃法喆生前投稿參與的全國消防員服裝改款設計競賽獲得特優獎項，黃父黃謙順將此消息透過臉書告知前交通部長林佳龍；林獲悉即與所發起成立的「台灣消防發展與交流協會」，共同促成消防服裝設計與量產，並於今（1）日捐贈花蓮縣消防局、義消，由花蓮縣副縣長顏新章代為受贈1685件工作服。林佳龍說，希望黃法喆的生命故事能夠喚起更多關懷，包括讓救難、救災者無後顧之憂，也要感謝非常多民間力量的支持，未來也會長期支持消防工作。
身為消防特考班學員的黃法喆，在太魯閣事件發生前，曾投稿參與內政部消防署舉辦的全國消防員服裝改款設計競賽，並且獲得特優。今年初，黃父黃謙順於臉書私訊林佳龍，告知孩子的作品獲獎訊息，並訴說自己的心願。
黃謙順表示，自己的父親與多位家人都是警消人員，很驕傲孩子不僅對於消防有熱忱，更有設計的天份。林佳龍在陪伴之餘了解到黃家的心願，即與所發起成立的「台灣消防發展與交流協會」，共同促成消防服裝設計與量產。
林佳龍特別感謝神采時尚的董事長陳國欽幫忙加工趕製衣服的成品，讓黃法喆的設計量產，也在事故周年的前夕，送給花蓮縣的所有消防、義消人員，來完成黃法喆的心願。林佳龍也表示，希望透過協助能夠讓黃法喆的作品問世，讓他設計的消防員服裝，能夠穿在各位警義消弟兄身上，好好地跟各位分享法喆作品的理念。
林佳龍說，黃法喆有志於消防工作，在即將回到花蓮消防隊服務，回到家鄉孝順雙親、陪伴家人的清明連假發生事故，希望這樣的生命故事能夠喚起更多關懷，包括讓救難、救災者無後顧之憂，也要感謝非常多民間力量的支持，未來也會長期支持消防工作，期盼發揚黃法喆愛人救人的精神，也相信他會化作千風永遠守護鄉土。