本土破百例疫情失控？專家籲廣篩：不可能清零

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對此，詹長權表示，依照新型變異株Omicron的傳播速度，本來就會從個位數到十位數到百位數，目前各縣市都有個案，時間軸已經走到三位數，要更廣泛頻繁篩檢，才能知道疫情有無失控。
詹長權點名，疫情較嚴重的數個縣市，一定要擴大篩檢數量至前一天的十倍以上，今天指揮中心宣布採用池化檢測，把十個樣本放在一起檢驗，就可以在不增加檢驗量的情況下，採集十倍以上樣本分析。
「我覺得我們社區篩檢一直沒有一個非常既定的方案，現在看到Omicron，能夠這樣做是有點慢，但是總是開始做了。」詹長權認為，相對於其他國家，台灣疫情仍在爆發前夕而已，但往前走會怎樣，仍待篩檢數量確認。
詹長權指出，應讓國人知道「我們不可能清零」，不能以清零為目的，要設定一個可以接受的感染率、住院率、死亡率，也要能接受疫情爆發時，個案數會很多，但加護病房收治新冠肺炎確診者數量不能超過一半以上，建議政府要持續監控。
清明連假即將到來，詹長權分享，民眾可以掌握「分時分流」原則，不要聚集在同一個時段與地點，也可以遠距線上祭祖，需要移動者最好能打完三劑疫苗，僅打兩劑者風險仍較高，政府可採正面表列明訂打完三劑者可做哪些事。詹也坦言，「我們沒辦法來控制病毒」，不知道病毒會怎樣發展，只能盡可能與病毒相處，不能說想要共存就有辦法共存。
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