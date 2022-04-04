「可以幫我看一下嗎」30秒通話　Be my eyes暖哭數萬人

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「我安裝了半年多，第一次接到電話。」同樣遇過《Be my eyes》來電的何姓網友說，對方希望能幫忙確認牆上的日曆是幾月幾號，透過手機背面的主鏡頭拍攝，確認了日期還停在昨天，「他動手撕下日曆後，他祝福我疫情期間平安，我們圓滿的結束通話。」
「熱情先決」站長徐仲威在去年9月也曾接到《Be my eyes》來電，徐仲威解釋，正確來說應是影像電話，是看到對方手機主鏡頭拍攝的畫面，並非前鏡頭兩人面對面的視訊電話。來電者是一位說華語的盲人，請求幫忙看看手上的紙本文件寫什麼。
徐仲威說，「我們通話的時間非常短，就像你辦公室同事起身隔著隔板，問了你一個小問題，你自然地站起來回答後，兩人又各自坐下。」他說，《Be my eyes》把幫助視障人士的流程設計得流暢且不尷尬，「掛上電話後，我自己感覺很好，覺得做了件有意義的事情。」
《Be my eyes》來電時Gino正躺在床上滑手機，他立刻反射性彈坐起來，電話接通後，另一端聽起來像個和藹的老太太，她和2歲大的孫子待在家，因為小孩子想看卡通，但她失明了，沒有辦法操作遙控器。Gino從對方的手機鏡頭畫面，對照遙控器和電視螢幕上Netflix的介面，「右邊、右邊、下面…等等，抱歉抱歉，回去左邊那個。」折騰了好一會兒，終於選到小孩想看的卡通。
小男孩滿心歡喜的沉浸在五彩繽紛的卡通世界，Gino也和慈祥的老太太聊開了，「她問我來自哪裡，我說台灣，她說她從沒來過亞洲，我問她叫什麼，她說叫安卓雅。」一部卡通、一通電話，Gino和位於千里之外美國密蘇里州堪薩斯市的老婦人，搭起了意想不到的友誼橋梁。
這款公益APP《Be my eyes》其實早在2015年就已上線，曾獲得Apple設計大獎。當有視障用戶透過APP尋求協助時，APP會同時向多名選定相同語言、時區的志工發出通知，來電只會在當地時區早上8點到晚上9點之間響起，通話平均在30秒內獲得解決。
第一位回應的志工將會連接到該位視障用戶，並「單向」接收對方手機主鏡頭的即時畫面，再透過語音溝通的方式解決問題，像是描述一個畫面、閱讀標籤、尋找掉落的物品，或是幫看交通工具時刻表。志工Jon說：「你會知道所做的小事，能夠改變某個人的一天。」