六都3月買賣移轉棟數創11年新高！「這區」單月破千最狂

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觀察各都的同期表現，新北、桃園、台中與高雄，不論是3月單月還是整個Q1，都聯袂寫下近11年來的同期最大量！台南更直接改寫升格12年來的同期巨量！顯示今年開年的市場熱度仍趨於火燙。
陳定中指出，今年各地房市都有建設話題湧現，加上民眾對通貨膨脹的隱憂未減，也擔心缺工缺料的問題持續助長房價，所以投入房市的心態仍積極，加上打炒房政策直指預售屋，使不少消費者轉進新成屋、中古屋市場，進而衝高今年首季的買賣移轉棟數。此外，3月中旬升息的影響，最快要到4、5月的買賣移轉才會反映，也使得3月的交易棟數居高不下，帶旺Q1的整體量能。
台南3月買賣移轉量2426棟、Q1合計6091棟，都創下升格以來的歷史新猷！台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，若將縣市分離時期納入計算，則台南3月的量能，已締造16年來的3月同期最大量！因台南近年受惠護國神山大舉投資南科的庇蔭，帶動房市發展熱絡，且近期建設紅利頻傳，包括三井Outlet開幕、台南捷運整體路網架構獲核定，以及大台南會展中心即將啟用等利多，都使房市表現更加強勁。
本月量能突出的永康、安平、安南等三大熱區，因近年推案熱度旺，交屋潮持續湧現，今年以來，陸續有永康的「春上春福」、安平的「市政阿曼」、安南的「水雲川」等百戶大案完工，為3月的買賣移轉助攻，加上台南近一年買氣表現穩健，因而繳出亮眼成績單。
台中方面，北屯3月買賣移轉1033棟，不但是今年首度突破千棟的月份，更是六都3月唯一站上千棟大關的冠軍行政區！陳定中表示，北屯首季在總站特區、十四期、水湳商圈等地，都有新案陸續完工，這些新案都集中於年後的3月交屋，讓北屯3月的量能較上月翻倍！西屯、南屯的量能也同樣受新案拉抬，兩地各有「親家福星道」、「博客萊」等大案持續交屋，因此年月增幅亦相當可觀，也讓三大屯區重新佔據台中交易最夯的前三名榜單。
大家房屋企劃研究室副理郎美囡也說，雖然政府打炒房政策一波接一波，促使口袋淺的投資客縮手，交易成長略有放緩，但資金效益及抗通膨置產仍支撐今年首季房市，新北市有新案挹注，持續締造高交易量，而南台灣有科技業議題可期待，因此買氣有南向的趨勢。
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，首季交易尚未反應央行升息的效果，且央行升息1碼幅度不大，一般買方及投資客仍有喘息空間，投資買盤不至於大舉縮手，不過這兩年資金潮拉動多處房價虛漲，提醒買方入場注意區域賣壓，避免房價鬆動的風險。