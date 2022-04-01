大學生沒做快篩謊報陰性卻確診 黃珊珊怒批：沒有公德心
新冠肺炎疫情在台灣逐漸升溫，基隆地區小吃店的群聚感染逐漸擴大。而上禮拜台北市立大學天母校區一名大學生確診，為案23495，曾到基隆去參加球賽，而該球賽也有另外一個球隊中有確診者，雖然並未與該名大學生有直接接觸，但仍被要求自行快篩。結果該名大學生並未進行快篩，還謊報自己為陰性，結果因為身體不舒服而發現確診。對此台北市副市長黃珊珊在今（1）日的防疫記者會上也怒斥「沒有公德心，而且是害人害己的行為」。
黃珊珊在防疫記者會上說明，該名大學生曾經在上週前往基隆參與球賽，而該場球賽有另一個球隊中有確診者，而該名大學生雖然並未與確診者直接接觸，不過仍被要求自行進行快篩。而該名大學生不但沒有進行快篩，而且還跟領隊回報自己是陰性。直到近日身體真的不舒服，才真的自行進行快篩發現呈陽性。
黃珊珊表示，該名大學生在謊報檢驗期間，不只持續與同學打球，下課後還跑去麻將館打麻將，且在衛生單位進行疫調時沒有說實話，不僅導致麻將館相關人員都要被匡列，就連北市大天母校區也全數停課並改為線上上課。
「我們認為這樣的情況是沒有公德心，而且是害人害己的行為，也造成疫情的升溫。」黃珊珊直言，希望大家要提高警覺，只要發現可能有接觸的對象，就要盡快地做快篩，也要跟疫調人員說實話，希望大家有公德心，才能保護自己保護親人。
而現場記者追問，是否會針對該名大學生進行開罰？黃珊珊表示，該名大學生不是第一圈的親密接觸者，因此無法強制要求他進行篩檢，但「沒有回報」加上「疫調未說實話」，這個部分衛生局已經在進行調查，按照程序會依照調查事實後進行開罰。
※【NOWnews 今日新聞
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