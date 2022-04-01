綠屏東初選倒數！大數據揭：莊瑞雄網路聲量最高

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據資料顯示，莊瑞雄近期的聲量高峰出現在3月初，當周聲量4268則，熱門話題包括英系立委陪同至民進黨中央黨部正式登記初選、宣布籌組「小英青年軍」等。同時，無黨籍立委蘇震清助拳、在臉書發出組織餐會照片後，也讓莊的聲量一舉衝上高峰，顯示英系加持確實帶動莊瑞雄陣營的整體氣勢。整體而言，自今天1月起至今3個多月間，莊瑞雄聲量佔整體44％、周春米34％居次、鍾佳濱22％敬陪末座。
值得注意的是，莊瑞雄獲得英系全力支持，不僅讓網路聲量超車，在網路好感度方面也趨於領先。數據揭露，今年1月周春米以0.94好感度領先莊瑞雄的0.62和鍾佳濱的0.52，但3月份在英系大力加持後，讓莊瑞雄以2.17居冠，周春米1.66、鍾佳濱0.82緊追在後。
綜觀近1個月已來的數據顯示，莊瑞雄網路聲量與好感度之所以能不斷增加，除了英系公職輪番南下屏東同台、拉抬氣勢外，他們也樂於在自己的網路社群串連為莊瑞雄讚聲。根據網路數據調查，莊瑞雄的網路聲量來源非常多元，除了自己的粉絲專頁佔大宗外，包括同派系立委蔡易餘、管碧玲、蘇震清都透過自媒體創造聲量，讓莊可在線上、線下同時拉抬聲勢，讓正面聲量不斷堆疊；反觀周春米、鍾佳濱兩人的聲量來源較單一，除了自身粉絲專頁外，大多仍以新聞媒體的粉絲專頁為主，能觸及的對象較為侷限，導致聲量的外溢效果有限。