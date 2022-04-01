COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

綠屏東初選倒數！大數據揭：莊瑞雄網路聲量最高

▲民進黨立委鍾佳濱（左起）、周春米、莊瑞雄皆致力爭取民進黨提名參選屏東縣長。（圖／翻攝自臉書）
▲民進黨立委鍾佳濱（左起）、周春米、莊瑞雄皆致力爭取民進黨提名參選屏東縣長。（圖／翻攝自臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-04-01 16:35:322022-04-01 16:38:57

屏東縣長民進黨內初選進入最後階段，參選人周春米、莊瑞雄及鍾佳濱言詞交鋒激烈，3人都積極衝刺爭取民進黨提名。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析自今年1月以來3人網路聲量表現，結果顯示3人的網路聲量起起伏伏，以最近5週的聲量表現為例，莊瑞雄聲量佔3人的49％，領先周春米的32％、鍾佳濱的18％。

我是廣告 請繼續往下閱讀
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析自今年1月以來，周春米、莊瑞雄、鍾佳濱3人網路聲量表現，結果發現，在2月中旬之後莊瑞雄聲量漸增，以最近5週的聲量表現為例，莊瑞雄聲量佔3人的49％，將近一半，周春米則為32％、鍾佳濱18％。

據資料顯示，莊瑞雄近期的聲量高峰出現在3月初，當周聲量4268則，熱門話題包括英系立委陪同至民進黨中央黨部正式登記初選、宣布籌組「小英青年軍」等。同時，無黨籍立委蘇震清助拳、在臉書發出組織餐會照片後，也讓莊的聲量一舉衝上高峰，顯示英系加持確實帶動莊瑞雄陣營的整體氣勢。整體而言，自今天1月起至今3個多月間，莊瑞雄聲量佔整體44％、周春米34％居次、鍾佳濱22％敬陪末座。

值得注意的是，莊瑞雄獲得英系全力支持，不僅讓網路聲量超車，在網路好感度方面也趨於領先。數據揭露，今年1月周春米以0.94好感度領先莊瑞雄的0.62和鍾佳濱的0.52，但3月份在英系大力加持後，讓莊瑞雄以2.17居冠，周春米1.66、鍾佳濱0.82緊追在後。

綜觀近1個月已來的數據顯示，莊瑞雄網路聲量與好感度之所以能不斷增加，除了英系公職輪番南下屏東同台、拉抬氣勢外，他們也樂於在自己的網路社群串連為莊瑞雄讚聲。根據網路數據調查，莊瑞雄的網路聲量來源非常多元，除了自己的粉絲專頁佔大宗外，包括同派系立委蔡易餘、管碧玲、蘇震清都透過自媒體創造聲量，讓莊可在線上、線下同時拉抬聲勢，讓正面聲量不斷堆疊；反觀周春米、鍾佳濱兩人的聲量來源較單一，除了自身粉絲專頁外，大多仍以新聞媒體的粉絲專頁為主，能觸及的對象較為侷限，導致聲量的外溢效果有限。

屏東初選！周春米遭指與魔鬼共舞　數據證明泛綠支持度升

綠屏東初選激戰！內部民調：周春米59.2%暫居領先

內幕／綠屏東初選！各拉縣長級戰隊比拚　3陣營刀刀見骨

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

繼續作答
即時
推薦閱讀